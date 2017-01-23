Историки Азербайджана готовятся выступить с заявлением в защиту узбекского историка Шухрата Саламова.

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

В связи с этим в редакцию 1news.az поступила статья сотрудника отдела по связям с общественностью Института истории НАНА Лятифа Мустафаева, направленная на защиту друга Азербайджана Шухрата Саламова и критику нашего общего недруга «академика» Рустамжона Абдуллаева.

Приводим читателям данный материал без изменений:

«В полку отступников от веры ожидается пополнение - им может стать проармянский манкурт - «академик» Рустамжон Абдуллаев.

Есть такое выражение: «Быть большим католиком, чем Папа Римский». Так говорят о человеке, который проявляет неуместное излишнее рвение в чем-либо. Примером такого рвения может послужить недавняя статья «Зачем фальсифицируют историю, связанную с геноцидом армян, Кокандской автономией, дашнаками и басмачеством?» доктора экономических наук, редактора научно-практического интернет-журнала «Фундаментальная экономика» Рустамжона Абдуллаева, который пытается стать большим армянином, чем сами армяне.

Этот господин любит представляться академиком, но не ищите его имя среди действительных членов Академии наук Узбекистана. Этот экономист является членом третьестепенной Международной академии информатизации, являющийся де-факто общественной организацией и имеющий статус консультанта при Экономическом и социальном совете ООН, что дает возможность «подмазаться» к известной организации.

Хотя, как указывает сам Р.Абдуллаев, его областью научных интересов является политическая экономия, нередко он пишет и на другие темы. Правда, иногда его статьи носят провокационный характер. Так, приснопамятна статья Р.Абдуллаева «Узбекистан должен вступить в НАТО и предъявить территориальные и иные претензии к некоторым странам СНГ», вызвавшая бурю негодования не только в государствах Средней Азии. Чтобы читатели имели представление об этом экономисте, представляем на их суд подборку откликов на его вышеуказанную статью.

Так, автор Алексей Волосевич на http://www.asiaterra.info/ekstremizm/akademik-abdullaev-vnov-prizyvaet-k-territorialnym-zakhvatam, касаясь «программной» статьи «академика» Р.Абдуллаева с красноречивым названием, отмечает, что ее автор «провокатор или человек не вполне адекватный».

Не менее интересны комментарии (с сохранением стиля) к статье самого А.Волосевича. Так, «Нурик» в своем комментарии отмечает, что «Бред сивой кобылы, даже психически больные люди так не говорят. Из-за таких вот «академиков» страна идет в пропасть дальше. Ему бы думать, как порядок в стране обеспечить, чтобы братья узбеки не мотались по всем странам в поисках заработков. … Так что уважаемый «академик» лучше займись настоящим делом во благо своего народа, чем всякую чушь нести».

Туда же клонит и «иса»: «да это полнейший бред. но очень опасный бред. … а если этот бред воплотить в жизнь, будет катастрофа. не дай бог их поддержат и профинансируют. Азия заполыхает и прольется река крови».

На http://catoday.org/centrasia/9261-akademik-abdullaev-uzbekistan-dolzhen-predyavit-pretenzii-ko-vsem-sosednim-stranam.html автор пишет, что «алогичность и экстравагантность выводов узбекского академика дали логичные основания для сайта «Узметроном» говорить о том, что автор впал в шизофрению».

На yvision.kz/post/363375 под заголовком «Кто к кому должен присоединиться... » пишут, что «Рустамжон Абдуллаев выступает в роли агента детонатора».

Но довольно примеров. Вдобавок отметим, что этот агент-детонатор в небезызвестном проармянском портале ИА REX, где подвизается и талышский националист Фахраддин Абосзода, выступает как «эксперт по международной информации, внешнеполитическим и экономическим отношениям России с соседними странами».

Пасквилянт-манкурт, не помнящий своего родства, в своем пасквиле не только приходит к «глубокомысленным» выводам, типа «за убийства мусульман в марте 1918 года в Баку азербайджанская сторона отвечала убийствами армян в сентябре того же года», что «до Ходжалинских событий 25-26 февраля 1992 года был Сумгаитский погром 26-27 февраля 1988 года», но и поучает нас, несмышленышей, что «карабахский конфликт нельзя урегулировать не только ценностями мультикултурализма, но и военным путем. … Этот конфликт можно урегулировать тремя путями: 1) путем совместного управления «НКР» со стороны конфликтующих сторон; 2) путем введения внешнего управления над «НКР» и 3) путем сочетания совместного управления с временным введением над «НКР» внешнего управления». Вот так, ни больше и ни меньше…

Экономист - «академик» в пасквиле прошелся и по работникам СМИ Азербайджана, которые не раскусили Шухрата Барласа, узбекского историка-исследователя Шухрата Саламова.

«Из-за того, что он (Ш.Барлас – Л.МУСТАФАЕВ) написал две книги и несколько статей, содержащих обвинения в адрес армян и их партии «Дашнакцутюн», в том, что они якобы в XX веке совершали террор и геноцид в отношении азербайджанцев, узбеков и др. тюркских народов, а также грузин», журналисты Азербайджана «возвеличили этого «афериста и фальсификатора истории» в ранг «выдающегося узбекского ученого-исследователя», злобствует Р.Абдуллаев.

Напомним, что речь идет о книге Ш.Барласа «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», изданной в Ташкенте в 2015 году и книге «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид», изданной в Тбилиси в 2016 году.

Досталось от оппортуниста и Институту истории им. А.Бакиханова НАНА, который присвоил Ш.Барласу звание Почетного доктора…

Да, конечно, можно было бы и не отвечать этому агенту-детонатору. Тем паче, что некоторые друзья и историки из Узбекистана, хорошо знающего этого горе-ученого, советовали историкам Азербайджана никак не реагировать на пасквиль Р.Абдуллаева.

Однако придется отвечать, ибо его очередную «программную статью» разместили некоторые сайты, среди которых, к сожалению, есть и неармянские ресурсы. Ответим агенту-детонатору соответствующими статьями и отзывами маститых ученых-историков Узбекистана.

Вот что пишет директору Института истории НАНА, заслуженному деятелю науки Азербайджана Ягубу Махмудову, комментируя выпад Р.Абдуллаева, доктор исторических наук, заведующая кафедрой «История Узбекистана и политических дисциплин» Ташкентского химико-технологического института Шохистахон Ульжаева.

Она пишет, что «с работами и с деятельностью Саламова Шухрата – публициста, знакомы многие читатели не только в Узбекистане, а во многих странах мира. В связи с этим, вместо пустой траты времени на подготовку ответной статьи в адрес Р. Абдуллаева, предлагаем азербайджанским ученым обратить внимание на деятельность Саламова Шухрата, который на сегодняшний день является единственным узбекским историком, раскрывшим в своих произведениях полную картину преступлений националистической партии «Дашнакцутюн» в историческом Туркестане.

Как вы успели заметить, в своих книгах и статьях автор не делает ударение на армянский народ, а конкретно обращает внимание на националистическую, террористическую и преступную деятельность террористических организаций, которые осуществляли свои акты возмездия от имени простого армянского народа, который сам пострадал от этих вакханалий».

Историк Ш.Ульжаева отмечает, «что многие обычные читатели даже не знали некоторые нюансы трагических событий, происходивших в 1918 году в историческом Туркестане, общеизвестные профессиональным историкам. Актуальная сторона исследований Саламова Ш. заключается в том, что он, как историк, сделал профессиональный анализ событий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, русских и европейских ученых, при этом сумел четко провести исторические параллели с событиями 1918 года в Туркестане и на Южном Кавказе. В данный момент Саламов Ш. с документалистами Узбекистана осуществляет подготовку документального фильма о событиях 1918 года и нагорно-карабахского конфликта, занимается изданием своих книг на узбекском языке».

Отметим, что Р. Абдуллаев не всегда выступал в роли манкурта, человека, утратившего историческую память, религиозно-духовные ценности и ориентиры, порвавшего связь со своим народом, оппортуниста, на что указала в своем письме госпожа Ульжаева: «Интересны и другие моменты деятельности Р.Абдуллаева, предъявившего в 2013 году территориальные претензии сегодняшней Армении, при этом подчеркнув свое резкое недовольство за разрушение Туркестанской автономии при помощи представителей националистической партии «Дашнакцутюн» (в той самой статье «Узбекистан должен вступить в НАТО и предъявить территориальные и иные претензии к некоторым странам СНГ» - Л.МУСТАФАЕВ.).

Не менее интересно, что Р.Абдуллаев в 2013 году все свои претензии Армении подкреплял ссылками из статьи азербайджанских авторов, переопубликованной на http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1235549160 (статья «Неизвестная трагедия. Дашнаки сыграли решающую роль в уничтожении Туркестанской автономии» из газеты «Эхо», февраль 2009 года – Л.МУСТАФАЕВ)

Вот та самая претензия Р.Абдуллаева по поводу разрушения Туркестанской автономии при содействии «Дашнакцутюн»: «Что касается Армении, то в отношении нее территориальные и иные претензии появились из того обстоятельства, что связано с использованием армянских дашнаков со стороны большевиков для уничтожения Туркестанской автономии.

Можно сказать, что тогда, в 1918 году, армяне из националистической партии «Дашнакцутюн» отомстили за гибель армян в Османской империи уничтожением десятков тысяч граждан Туркестанской автономии из числа населения Коканда и Андижана при ее ликвидации, устроив настоящий геноцид узбеков, в этих городах и разрушив столицу этой автономии ― Коканд. Поэтому Узбекистан должен предъявить территориальные и иные претензии и к современной Армении, как к бывшей территории Узбекистана, с дополнительным требованием вернуть Карабах Азербайджану».

Вот так. Интересная трансформация, получается полный поворот на 180 градусов мнения Р.Абдуллаева всего за несколько лет. Отчего же оно, изменение взглядов, произошло и в чем заключается в этом трансформировании интерес самого «академика»? Вопрос, конечно, интересный, и как говорится, нас терзают смутные сомнения…

Подытоживая письмо, доктор исторических наук Ш.Ульжаева, указывая на оскорбления личности Ш.Барласа, содержащиеся в статье «академика», отмечает, что «Саламов Шухрат не является оппозиционером и противником правительства Узбекистана. Он удостоился Президентской стипендии за рубежом и является первым узбекским студентом, который, сдав экзамены экстерном, получил диплом высшего образования в Турции и по сей день, как независимый историк-публицист, работает над воспитанием патриотических чувств узбекской молодежи».

Теперь же для изобличения лжи лжеакадемика обратимся к двум статьям доктора исторических наук, профессора, заведующего отделом Института истории Академии наук Узбекистана Кахрамона Раджабова. Вот вкратце содержание его статьи «Геноцид против туркестанского народа 1918-1919 гг. (на примере ферганской долины)».

«Осенью 1917 года узбеки, казахи, туркмены, таджики, киргизы, каракалпаки стремились к восстановлению национальной государственности. Джадиды Туркестана, сторонники прогресса, стояли во главе национального движения. 26-28 октября 1917 года в IV чрезвычайном съезде Всетуркестанских мусульман в городе Коканде был образован Туркистон Мухторияти (ТМ, Туркестанская Автономия). ТМ, являвшееся первым демократическим правительством в Туркестане, просуществовало с 27 ноября 1917 года до 19 февраля 1918 года. Однако советское правительство в Ташкенте относилось к ТМ враждебно и отправило в Коканд свои военные части, которые в основном состояли из отрядов красногвардейцев и вооруженных дружин «Дашнакцутюна». В 1915 г. в результате армяно-турецкой резни часть дашнаков перебрались в Туркестан.

Дашнакские дружины входили первоначально в состав вооруженных сил советского Туркестана и своей особой жестокостью, разгулом мародерства и насилия над мирным населением вызывали всенародный гнев и возмущение. 6 (19) февраля 1918 г. в город Коканд после артобстрела в бой вступили пехота и отряд дашнакских боевиков. Вооруженные повстанческие отряды курбаши Кичик Эргаша пытались защитить население. Всем известна трагедия города Коканда и его жителей, отданных после свержения правительства ТМ на разграбление в течение нескольких дней красноармейским и дашнакским отрядам. Дашнаки приобрели печальную известность своими враждебными действиями по отношению к тюркским народам. После того как войска повстанцев курбаши Кичик Эргаша отступили, красногвардейцы и дашнаки «двинулись по улицам старого города Коканда, расстреливая не успевших убежать мирных сартов (узбеков – К.Р.) и выжигая все на своем пути». В ночь с 6 (19) на 7 (20) февраля усилились пожары – «горели Воскресенская, Ходжентская, Комитетская улицы, а также вся торговая часть старого города. Видны были пожары в Парадизовском кишлаке. Мусульмане уже не сопротивлялись. Каждый из них старался спастись бегством». Не прекращались и грабежи. Начались и аресты. Причем арестовывали «без ордеров и с ордерами». А некоторых арестованных даже расстреливали без суда и следствия. Члены правительства ТМ Хидоятбек Юрали Агаев и Миродил Мирзаахмедов были убиты, оставшиеся в живых были арестованы: Носырхон Тура в Намангане, Соломон Гарцфельд в Самарканде, Убайдулла Ходжаев по дороге в Ашхабад – Самарканд, Шоахмадбек Шосултанов в Кокандской крепости, Обиджон Махмудом в Бухаре. В панике устремились из города и его жители. «Страшную картину представлял собой Коканд. 1/3 часть старого города была уничтожена в полном смысле слова. Везде горы трупов. Часть из них обгорела». По данным английского разведчика майора Блэккера, весь город «был разрушен до основания бомбардировкой, взрывчатыми веществами», а погибло в те дни до 10 000 человек. По свидетельству современников, пожары в Коканде продолжались на протяжении трех суток. Английский капитан А.Брун, который посетил Коканд в 1918 году, нашел город полупустым, тысячи трупов еще валялись по улицам. Известный узбекский историк и правовед Шамухтар Шамагдиев в своей книге, изданной в 1961 году, описывал жестокость и политику геноцида дашнаков по отношению к узбекскому народу Коканда и его окрестностей в феврале 1918 года: «Дашнаки варварски сожгли кокандскую больницу вместе с находившимися там 500 ранеными и больными, а также вырезали 50 семей рабочих хлопкозавода. После разгрома «автономистов» банды дашнаков под флагом советских дружин в течение 9 дней грабили Коканд. Они вырезали поголовно жителей 10 махаллей (кварталов) города. Зверски расправляясь со своими жертвами, палачи отрезали им руки и ноги, а женщинам – груди. Детей же они пропускали через джаду. Бывший командир взвода Кокандской партийной дружины Усмон Алиев вспоминает, что в решающие дни февральских боев с «Кокандской автономией» «дашнаки ограбили магазины и подожгли их, горела контора Потеляхова, горело все. Город горел ровно месяц. Начался голод».

Всего от рук дашнаков только в Коканде в этот период погибло до 10 000 человек. Дашнаки в 1918-1919 годах в Туркестане, в особенности в Ферганской долине, устраивали резни против местного населения. После насильного установления большевиками советского режима в Туркестане вооруженные дружины партии «Дашнакцутюн» были использованы в борьбе против национальных сил края. Дашнаки полностью истребили население кишлаков Сузак, Кокан-кишлак, Базар-Курган, Аим-кишлак и разорили еще 180 кишлаков Ферганы. По некоторым данным, банды дашнаков только в 1918 г. и первой четверти 1919 г. убили и замучили в Маргелане 7 000 жителей, в Андижане – 6 000, в Намангане – 2 000 (здесь была сожжена старая часть города), а в кишлаках между Бозор-Курганом и Кокан-кишлаком – около 4 500 человек. В своих воспоминаниях Маткабул Матфазилов (1870-1955) пишет: «Левые эсеры, дашнаки и другие, пробравшиеся в Кокандский Совет, скрыто проводили предательскую политику. Эти партии имели свои вооруженные отряды, которые выезжали в кишлак и под видом борьбы с басмачеством творили там всякие безобразия, грабеж и насилие над мирными жителями». В течение 1918-1919 годов в Ферганской долине дашнаки под маской борьбы против истиклалчи убили 35 000 мирного населения и разорили их имущество. Лишь только в результате категорического требования национальных руководящих работников Туркестана, таких, как Турара Рыскулова (1894-1938), Саъдуллаходжи Турсунходжаева (1891-1938), Низамиддина Ходжаева (1885-1942) по приказу Центрального Исполнительного Комитета Туркестанской АССР от 16 июля 1919 года партия «Дашнакцутюн» была ликвидирована, и дашнакские дружины были обезоружены. Известный государственный деятель туркестанских народов Турар Рыскулов впоследствии в своей известной книге в части «Что делают дашнаки в Фергане» главы «Дашнаки в Фергане» так описывает политику геноцида дашнаков по отношению к тюркским народам в Ферганской долине в 1918-1919 годах: «Факты из деяний дашнаков. В пылу подавления восстания в течение 9 дней в Коканде творились и разные грабежи. Весьма расчетливые дашнаки решили сразу нажать «деньгу», и город подвергся весьма тщательной «чистке». … в Коканде после приказа дашнаков все бакалейщики, виноторговцы, парикмахеры, мясники и другие торговые слои армян тоже оказались ярыми «революционерами» и, влившись в отряд, приступили к разгрому города. Разгромлены были все магазины, все, что было возможно связано со складами, остальное было сожжено. Происходили массовые убийства. После этих событий народ, действительно, поверил автономистам в том, что «большевики» - насильники, безбожники, противники мусульман и т.д.

Одним из наиболее удачных нападений со стороны басмачей было совершено на Андижан, когда ими было забрано 70 винтовок и несколько тысяч патрон. Гарнизон из тех же дашнаков обвинил в этом злодействе весь старый город, был созван гарнизонный митинг, и было решено произвести в нем обыск. Обыск продолжался целую неделю, сопровождавшийся грабежом, убийствами и изнасилованием. После этого обыска из старо-городского населения многие ушли к басмачам. Зато выехавший через несколько дней отряд дашнаков в 170 человек был окружен басмачами и населением и поголовно уничтожен. Начались обвинения населения в поддержке и сочувствии к басмачеству. В ответ за убийство 170 дашнаков был снаряжен новый отряд в количестве 250 человек, который во главе с председателем Угоркома Саалевым напал на Коканд-кишлак и сжег его дотла. Бежавшее население кишлака преследовалось на протяжении 20 верст и поголовно уничтожалось».

В середине 1919 г. почти все отряды дашнаков были разоружены, а их главари и участники были выловлены и наказаны. В 1919 г. они обратились к своему Центральному комитету в Ереване за помощью. Руководители дашнаков направили в Коканд, где скрывались останки туркестанских дашнаков, хорошо вооруженный отряд на броневиках под видом красногвардейской части, направляющейся из Армении в Коканд.

Таким образом, политика геноцида, веденная дашнаками против народа Туркестана в Ферганской долине в 1918-1919 годах, привела к тяжелым последствиям. Народы Туркестана, особенно, узбекский народ, в процессе борьбы против советского режима вели жизненно важную борьбу против дружин вооруженных дашнаков, которые являлись союзниками большевиков и красной армии. Хотя и туркестанцы потерпели поражение в борьбе против советского режима, но идея создания независимого национального Туркестанского государства не угасла».

Профессор К.Раджабов в статье «Опыт национального государственности в Туркестане и Азербайджане (1917-1920 гг.)» проводит параллели между узбекским и азербайджанским народами, которые в начале ХХ столетия создали ТМ и Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

Касаясь резни мусульман Азербайджана в 1918 году, ученый-историк пишет, что мусульманские районы Баку были разрушены. Во время трехдневных погромов было убито 12 000 – 19 000, а по некоторым данным – около 30 000 мусульман. Мартовский геноцид не ограничился лишь городом Баку. Мощные погромы были организованы также в Шамахе, Губе, Хачмасе, Лянкярани и Сальяне. Более всего пострадал Шамахинский уезд. Здесь армяне полностью сожгли 72 деревни, а их население перебили. Было убито 8000 азербайджанцев. Затем погромы распространились на другие регионы Азербайджана – Гянджу, Гарабах, Зангезур, Ведибасар, Зенгибасар и др.

Историк отмечает, что ТМ, несмотря на широкую поддержку мусульманских масс, была насильственно подавлена. Это послужило толчком возникновению вооруженного сопротивления против советской власти, вооруженной борьбе за независимость (истиқлолчилик ҳаракати; советские историки назвали его «басмаческим движением»), воплотившее национально-освободительное движение в Туркестане. Касаясь судеб АДР и правительства ТМ, К.Раджабов пишет о героической борьбе против советской России и большевиков. Однако красной армией и дашнаками были ликвидированы эти оба государства сначала в Туркестане, а потом в Азербайджане, и в регионе насилием был установлен советский режим.

Как бы там ни было, напрасны потуги «академика» Абдуллаева. Ему и ему подобным, тем, кто челом бьет, падая перед армянами и теми, кто за ними стоят, напоминаем, что их хозяева, согласно религии Аллаха – исламу, будут довольны ими лишь в том случае, когда они последуют религии-иноверцев. То есть, пока они не станут муртадами, то есть отступниками от ислама…

И еще. В этой статье нам поневоле пришлось плохо отзываться о человеке, носящем фамилию Абдуллаев. Дело в том, что имя «Абдуллах» означает «раб Аллаха», и это имя, наряду с именем Абдуррахман, является, согласно, достоверному хадису, самым любимым для Аллаха именем.

К сожалению, мы убедились, что этот человек выродился, и он, скорее, раб сатаны, чем раб Всевышнего. Он оказался дрянным потомком того, кто в его роду носил гордое имя «раб Аллаха». Мы тут, как говорится, крайние. Но не все потеряно. Этому еретику-муртаду следует искреннее покаяться, и, иншаллах, он будет прощен…»

Следует отметить, что историки Азербайджана готовятся выступить с заявлением в защиту узбекского публициста Шухрата Саламова.

Ученые, специалисты в области геноцидов против азербайджанского народа, к этом документу приведут факты, свидетельствующие о террористической сущности соответствующих армянских организаций, их варварстве против мусульманского населения Азербайджана.

А.А.