Армянская сторона развернула крупномасштабную деятельность для того, чтобы стереть следы азербайджанской истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана, заявил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана (САА), профессор Эльбай Гасымзаде.

«В результате армянской агрессии оккупированы территории Азербайджана, где ведется большая работа для того, чтобы стереть следы азербайджанской истории и культуры, и впоследствии представлять эти земли исконно армянскими», - подчеркнул Э.Гасымзаде, выступая в четверг на пленуме правления САА.

Он выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор архитекторы Азербайджана не озвучивали своей единой, скоординированной позиции по этому поводу, в связи с чем и проводится пленум.

Секретарь САА, ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета, профессор Гюльчохра Мамедова отметила, что большая часть историко-архитектурного наследия Нагорно-Карабахского региона Азербайджана осталась под оккупацией.

«К сожалению, у нас нет полной информации о нашем культурно-историческом наследии в Нагорном Карабахе, поскольку эти земли находятся под оккупацией. Эти территории подверглись настоящему культурному террору», - заявила Г.Мамедова.

Она отметила, что фальсификация истории Нагорного Карабаха началась задолго до начала карабахского конфликта, практически с момента заселения этого региона пришлыми армянами еще - с XIX века. В советское время деятельность по фальсификации истории региона обрела еще более масштабный характер, а карабахская война 1992-1994 годов стала лишь составной частью этой фальсификации, констатировала она.

«Причем, если в отношении исламских памятников армяне применяют политику террора, то в отношении албанских христианских памятников проводится политика арменизации: с древних храмов под видом реставрации сбивают албанскую символику и эпиграфы, вместо которых наносят армянские. В этой деятельности, к сожалению, им помогают зарубежные специалисты», - сказала она, отметив безучастность международного сообщества к происходящему вандализму.

В свою очередь, председатель Общественного объединения «Организация защиты исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана» Фаик Исмаилов сообщил, что имеющаяся у него информация об азербайджанских памятниках на оккупированных территориях получена из государственных архивов Азербайджана и Грузии, а также армянских официальных государственных сайтов и СМИ.

«Исторические и культурные памятники Азербайджана на оккупированных Арменией территориях разделены на группы: исторические памятники, памятники искусства, памятники архитектуры, археологические памятники. На оккупированных территориях находятся 4550 исторических и культурных памятников, из которых 903 состоят на официальной госрегистрации. Из них 609 – местного значения, 285 – государственного, 13 – международного значения, а 2647 памятников пока не прошли госрегистрацию», - сказал Ф.Исмаилов.

Он отметил, что в советское время регистрация и охрана на территории Азербайджана недвижимых исторических и культурных памятников носила поверхностный характер. И поэтому значительное число историко-культурных памятников в Нагорном Карабахе и вокруг него осталось незарегистрированными, что теперь создает большие трудности для определения ущерба, нанесенного им армянами за время оккупации.

Ф.Исмаилов сказал, что согласно армянским официальным источникам, в том числе официальному отчету министерства культуры Армении, с 2011 года во время проведенных по 120 направлениям исследований в Нагорном Карабахе на этих территориях было зарегистрировано около 6 тыс. исторических и культурных памятников. Он утверждает, что из этих 6 тыс. памятников 1550 были изготовлены или построены армянами в период оккупации.

«Из армянских источников выясняется, что они зарегистрировали в качестве исторических памятников даже изготовленные ими в период оккупации 1450 каменных крестов, а также только что построенную армянскую церковь, которые включили в список исторических и культурных памятников Карабаха. Проведенные нами исследования дают основание утверждать, что в реальности число недвижимых памятников истории и культуры на оккупированных землях не превышает 4550 единиц», - подчеркнул Ф.Исмаилов.

Он отметил, что на оккупированных территориях памятники по своей форме и объему подразделяются на движимые и недвижимые. К движимым памятникам относятся экспонаты, хранящиеся в музеях, архивах, фондах, выставках, частных коллекциях, местах поклонения и т.д. Относящиеся к этой категории сотни тысяч экспонатов из 26 музеев и личного имущества граждан в период оккупации были присвоены армянами, одна часть вывезена на хранение в Армению, а другая - выставлена на аукционах в крупных городах Германии, Франции, России и США либо преподнесена в дар влиятельным людям.

«В настоящее время относительно выжившие исторические памятники на оккупированных территориях относятся к категории недвижимых памятников. Это входящие в археологическую и архитектурную группы здания, строения и сооружения, которые пока существуют на тех местах, где их воздвигли», - сказал Ф.Исмаилов.

Он констатировал, что армяне на оккупированных территориях Азербайджана вокруг уничтоженных ими населенных пунктов, особенно у дорог, близ бывших лечебных центров и домов отдыха, у родников, на местах, где открывается прекрасная панорама на природу, понастроили свои церкви, и установили разных размеров каменные кресты и пропагандируют на весь мир эти земли как исконно армянские.

«Но есть и такая группа исчезнувших памятников архитектуры, которая была разрушена армянами с помощью бронетехники, и все следы пребывания там этих памятников полностью уничтожены. К таким памятникам относятся сооружения, жилища, памятные места, документы и предметы, связанные с жизнью исторических личностей, государственных деятелей и полководцев, Героев Советского Союза, Национальных героев, видных деятелей науки и искусства. Также сюда относятся памятные места, памятники, комплексы и ансамбли, связанные со знаменательным событием в жизни страны, города, села, с азербайджанской наукой, техникой, бытом. Сюда же относятся азербайджанские кладбища, братские могилы и так далее», - сказал Ф.Исмаилов.

По завершении выступлений была принята резолюция правления САА, в которой озвучено требование положить конец культурной агрессии армянских оккупантов, повлекшей уничтожение исламских и фальсификацию христианских памятников, а также требование к международным организациям выразить решительный протест по этому вопросу. Авторы резолюции требуют прекращения незаконной реставрации памятников на оккупированных азербайджанских землях и ждут от UNESCO, ICOMOS, ICCRAM и Международной архитектурной академии осуждения армянского вандализма в отношении культурного наследия Азербайджана.

В резолюции подчеркивается важность обращения в Министерство культуры и туризма и Национальную Академию наук Азербайджана с тем, чтобы после освобождения этих территорий были проведены инвентаризация памятников архитектуры и научно-исследовательская работа по регистрации и оценке ущерба, нанесенного фальсификацией, реконструкцией, разрушениями и прочими актами вандализма.

Также было принято обращение к международным организациям UNESCO, ISESCO, ICOMOS, ICCRAM, в котором отмечается, что в результате армянской агрессии и последующей оккупации было захвачено 86 307 экспонатов 23 музеев, 371 художественное произведение из 4 картинных галерей, 4,6 млн книг из 927 библиотек, 260 тыс. документов из 13 архивов, 5300 памятников архитектуры, в том числе 2261 археологический памятник, 50 тыс. образцов культурного наследия исторического значения, которые в настоящее время хранятся в частных коллекциях. В документе подчеркивается, что общий ущерб, нанесенный Арменией историко-культурным памятникам Азербайджана, по предварительным подсчетам оценивается в 177 млрд долларов.

«Для изучения и дачи правовой оценки противоречащим международному праву действиям армян, мы требуем привлечения внимания международных организаций к этому вопросу», - резюмируется в обращении правления САА.

Ялчин Алиев, Э.Т.