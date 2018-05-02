Звездные гостьи «Формулы 1»: «Баку - это идеальный город для жизни» - ФОТО

Представляем читателям 1news.az интервью со звездными гостьями Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - российской актрисой театра и кино Натальей Рудовой и моделями Анастасией Решетовой и Светланой Биляловой.

- Добро пожаловать в Баку! Наталья, Вы на Гран-при Азербайджана «Формулы 1» уже во второй раз – чем, по-Вашему, прошлогодний гоночный уикенд отличается от нынешнего?

Наталья: Если сравнивать с прошлым годом, то скажу, что сегодня организация намного выше и четче, плюс в этот раз больше развлекательных моментов. А лично для меня еще один большой плюс Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в 2018 году состоит в том, что в прошлый раз я не успела ознакомиться с Баку, а в этот раз мне удалось это сделать.

В этот раз прилетела на «Формулу 1» со своей подругой Анастасией Решетовой – мы с ней обожаем гонки, наслаждаемся гоночным уикендом и все обсуждаем, приятно проводим время в Баку, кайфуем. А так, все, как и в прошлом году – все классно! Вокруг хорошие, доброжелательные и воспитанные люди, что очень радует.

Анастасия: Мое знакомство с Баку началось с посещения Центра Гейдара Алиева, поразившего своей масштабностью, красивыми архитектурными линиями, просторностью и футуристичностью. Это особенное здание, не похожее ни на что другое, что я видела, путешествуя по миру ранее. Восхищена экспонатами современного искусства, представленными в Центре и невероятной коллекцией ретро автомобилей. Что касается Гран-при Азербайджана «Формулы 1», то скажу, что все организовано на высшем уровне, а город Баку классный!

Наталья: В Центре Гейдара Алиева мне также очень понравилась экспозиция азербайджанских национальных музыкальных инструментов, которые можно прослушать там же – это потрясающе. Вообще я люблю восточную культуру, выросла в Казахстане и для меня нахождения в Баку у Каспийского моря это напоминание о детстве. Будто вновь окунулась в детство и его запахи. В прошлом году, прогуливаясь по азербайджанской столице, увидела тутовник и ела тут прямо с дерева, вспоминая детские и школьные годы. Я рада находиться в Баку, так как тут для меня все абсолютно родное, особенно выделю Каспий и его запах.

Светлана: Я не ожидала, что Баку настолько красивый город, мне здесь все безумно понравилось. Очень чисто, красивые здания, дружелюбные люди – все вокруг улыбаются, плюс погода отличная. Не ожидала, что настолько мне здесь все понравится.

- Кто для вас фаворит Гран-при Азербайджана «Формулы 1»?

Наталья: Мы с Настей болеем за Льюиса Хэмилтона (именно он и стал обладателем Гран-при Азербайджана «Формулы 1» - прим. ред.)

Анастасия: И, конечно, за россиянина Сергея Сироткина, будем искренне рады победе каждого из них.

Светлана: Мой фаворит Фернандо Алонсо, болею за него всем сердцем, но не уверена, что он победит в этом году.

- Девочки, а что для вас скорость?

Анастасия: Это определенный способ самовыражения. Ведя машину на высокой скорости, я ощущаю полную свободу. Для меня езда на высокой скорости это своеобразный антистресс. Еще в детстве я говорила, что стану либо президентом, либо гонщиком, либо директором автомобильного салона (улыбается).

Наталья: Скорость – это свобода. Это момент когда ты находишься на грани между небом и землей и практически летаешь. Это адреналин, перемешанный со страхом, но скорость помогает разгрузить психику.

Анастасия: Порой столько негатива набирается за день – нервы, проблемы и т.д., и их все я сбрасываю, садясь за руль и давя на газ, после чего расслабляюсь и восстанавливаюсь.

Светлана: Для меня скорость - это острые ощущения и невероятный адреналин, а также возможность снятия стресса.

- Во время Гран-при Азербайджана «Формулы 1» вы находитесь в центре внимания азербайджанских поклонников, какой комплимент вам запомнился больше всего?

Анастасия: Многочисленные комплименты сыплются со всех сторон.

Наталья: И все согласны в одном, говоря «Вы такая красивая!».

- Все правы!

Светлана: Внимание поклонников в Баку и теплые добрые слова, сказанные в мой адрес, и многочисленные комментарии в Instagram мне очень приятны.

Анастасия: Приятно и то, что это внимание без переборов и неназойливое, ненавязчивое. Мы рады сфотографироваться со всеми желающими, спасибо всем за позитивные отзывы и комплименты.

- С чем, помимо «Формулы 1», у вас будет ассоциироваться Баку?

Анастасия: Со светлыми и добрыми людьми с искренними улыбками.

Наталья: Невероятным азербайджанским гостеприимством, которое у вас в крови. Вы так, как я понимаю, воспитаны, и это не может нас не радовать. Этот факт очень приятен, так как такое редко встретишь сегодня. Приятно, что каждый гостям рад в Баку и хочет показать город, и все это искренне и от души. Ассоциации с Баку - это ваше гостеприимство и как, я сказала выше, Каспийское море.

Светлана: Баку для меня - это добрые, дружелюбные и гостеприимные люди.

- А что скажете об азербайджанской кухне?

Анастасия: Она невероятно вкусная, особенно люблю кебаб из баранины, вчера съела пять порций. Мясо на мангале, картошка, морепродукты во фритюре – у вас все так вкусно готовят, что невозможно отказаться от таких блюд.

- Но смотря на ваши идеальные фигуры, не скажешь, что вы любите много поесть.

Анастасия: Мы едим постоянно (улыбается).

Наталья: Мы очень любим вкусно поесть. Много едим и еще больше бегаем на беговых дорожках в спортзале. Мы занимаемся спортом для того, чтобы есть (смеется).

Анастасия: Так и есть, мы давно приняли это как факт. Еще в Баку мне очень понравились каштаны, которые продаются на улицах и картошка на палочке – это объедение.

Наталья: Обожаю азербайджанский плов. А в прошлый свой визит в Баку в одном из азербайджанских национальных ресторанов я попробовала плов из настоящей деревенской курицы – это было нереально вкусно!

Светлана: Я пока не могу ничего сказать об азербайджанских блюдах, так как не знакома с ними, но это только пока – обещаю исправить ситуацию (улыбается).

- Планируете в будущем поездку в Баку вне Гран-при Азербайджана «Формулы 1»?

Анастасия: Планируем с Натой приехать на международный музыкальный фестиваль «Жара 2018», который пройдет летом в Баку.

Наталья: «Жара» - это очень крутое шоу, на котором мы еще не были, и в планах посетить фестиваль именно в этом году.

Анастасия: Вообще в Баку мы чувствуем себя как дома.

Наталья: Мы с Настей решили, что Баку идеальное место для жизни. Таких городов в мире мало. Здесь энергетически чувствуешь себя спокойно. Это идеальный город для жизни с семьей. Хорошая погода, близость моря, красота вокруг, идеальное сочетание современности и старины. Город идеальный для счастливой жизни и вы счастливые люди!

- А что для вас счастье?

Наталья: Счастье – это любовь. Когда в жизни есть любовь, это и есть абсолютное счастье.

Анастасия: Для меня счастье – это совокупность следующих составляющих – любви, увлеченности любимым делом, внутренней гармонии и здоровья. Думаю, что обрести счастье в Баку довольно легко, так как здесь постоянно светит солнце, очень красиво вокруг и здесь приятно находиться.

Светлана: Счастье – это внутреннее состояние, которое невозможно описать словами. Можно быть счастливым, не обладая ничем. И оно никак не связано с личными отношениями, успехом, здоровьем и т.д. У каждого свое счастье и соответственно каждый счастлив по-своему.

- А что скажете о красоте?

Наталья: У каждого человека свое личное понятие о красоте.

Анастасия: Красота очень растяжимое понятие.

Наталья: Сегодня я открыла окно и увидела Каспий – для меня это красота, так же как и солнце. Мы сидим красивые, общаемся, улыбаемся – все это красота. Для меня человек, который не улыбается, не красив.

Анастасия: Красота – это то, что приятно созерцать. Нате нравится смотреть на Каспий, я же люблю ночное звездное небо и вид на урбанистический город с высоты. У вас же в Баку красота вокруг.

- Которую вы активно показываете миллионам подписчикам на своих страницах в социальных сетах, за что вам спасибо.

Наталья: Я не устану повторять о том, что Баку безумно красивый город. Ну как его не показать в соцсетях?! Хочется показать каждый миг и каждый момент. Баку - это яркий пример того, каким можно и нужно делать свой город. Каждое городское здание с изюминкой и в то же время есть свой выдержанный определенный стиль.

Анастасия: Полностью согласна с Натой, каждое здание идеально вписывается в городскую архитектуру азербайджанской столицы.

Наталья: Баку – красивый художественный город с душой, ну, как такую душевную красоту не показать в сети?!

Анастасия: Это город со вкусом. Все красиво и эту красоту хочется показывать ежеминутно.

- А в чем секрет вашей красоты?

Наталья: Главное, это работать, работать и еще раз работать над собой.

Анастасия: Работать над собой и мыслить только позитивно, не завидовать и не испытывать ревности и злобы. Когда в человеке нет негатива, он светится изнутри. Какую энергию отдаешь, такую и получаешь в ответ. Если у вас внутри негатив, то он рано или поздно отразится на внешности.

Светлана: Согласна с девочками – секрет прост, главное, всегда быть на позитиве.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Instagram by @rudovanata, @volkonskaya.reshetova, @svetabily, Maltus, Теймур Максутов.