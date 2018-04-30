Наталья Рудова: «Я безумно рада, что мое детство прошло на берегу Каспия» - ФОТО

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова поделилась в социальной сети Instagram впечатлениями о прошедшем Гран-при Азербайджана «Формулы 1», гостьей которого она была в минувший уикенд, и Каспийском море.

«Ну, вот и закончилась гонка. Было очень жарко. Было очень много аварий. Все ребята молодцы. Мы очень переживали за всех. Я могу лишь добавить, что гонки - один из самых зрелищных видов спорта, и я определенно влюблена. Поздравляю всех и, конечно же, победителя Льюиса Хэмилтона. Просто красавчик», - пишет Н.Рудова в соцсети Instagram.

«Каспий любимый всегда в моем сердце. Я безумно рада тому, что мое детство прошло на твоем берегу. В Баку, как в моем родном Актау», - отмечает актриса.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @rudovanata