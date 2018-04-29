Анастасия Решетова: «Спасибо прекрасному городу Баку за этот уикенд» - ФОТО – ВИДЕО 

Российская модель Анастасия Решетова поделилась в социальной сети Instagram впечатлениями о прошедшем Гран-при Азербайджана «Формулы 1», гостьей которого она была в минувший уикенд.

«Вы знаете, я ранее не замечала в себе такого интереса к спорту и радости за победителя, пока не попала на «Формулу 1». Конечно, я и ранее была осведомлена о специфике гонок и участниках, но когда увидела это вживую, то окончательно поняла, что это мое. Я получаю кайф от этого зрелища и атмосферы, от рева моторов, запаха жженой резины и напряжения пилотов во время заездов, которое я улавливаю на энергетическом уровне прямо с трассы. Сама люблю лихачить на дорогах и если сажусь за руль, то часто езжу очень быстро, будто бы выплескивая всю ненужную энергию, ощущая реальное чувство свободы.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 29 Апр 2018 в 11:59 PDT

К сожалению, из-за своих ошибок слетели из гонки два пилота из команды Red Bull и наш пилот Сергей Сироткин. Также Феттель слетел на 4-е место после того, как почти 3/4 гонки был первым. Эти ребята были хороши. Но я ставила на Льюиса Хэмилтона и знала, что пусть даже и не сразу, но он придет первым. Прям молодец. Спасибо прекрасному городу Баку, его жителям и организаторам Гран-при Азербайджана «Формулы 1» за этот уикенд, который запомню надолго» - пишет российская модель Анастасия Решетова, делясь в соцсети Instagram впечатлениями о прошедшем гоночном уикенде.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @volkonskaya.reshetova