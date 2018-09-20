«Топпуш баджи» расплакалась в эфире, встретившись с человеком, которого не видела 22 года – ФОТО - ВИДЕО

Страдающая онкологией заслуженная артистка Тунзаля Алиева, известная по образу «Топпуш баджы», вновь стала гостьей программы «Bizimləsən», выходящей в эфир на телеканале ATV.

В эфир Т.Алиева пришла с дочерью Захрой, говоря о которой, не смогла сдержать слез: «Каждую ночь перед сном я целую свою дочь, так как не знаю, проснусь ли я на следующий день или нет. Думаю о том, что, закрыв глаза, могу умереть и больше не увидеть дочь. Просыпаясь же утром и видя дочь, благодарю Бога».

«Я очень много работаю. Мне говорят, что Бог послал мне эту болезнь как знак, чтобы я передохнула. Год буду отдыхать, но до этого момента я всегда очень много работала», - рассказывает Т.Алиева, подчеркивая, что она подверглась критике в связи с тем, что ранее в эфире обратилась с просьбой о помощи. А говоря о состоянии здоровья, отметила, что сейчас у нее еще и проблемы с ногами, и порой она не может удержаться и падает.

Также в эфире редакторы программы устроили встречу Т.Алиевой с человеком, который когда-то помог ей на страте творческого пути – актриса извинилась перед ним, в слезах попросив прощения, что долгое время не искала с ним встреч.

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Феликс Вишневецкий, Э.Т.