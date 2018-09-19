Страдающая онкологией «Топпуш баджи»: «Смогу ли я увидеть, как дочка пойдет в школу?» - ВИДЕО

Страдающая онкологией заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева, известная по образу «Топпуш баджи», рассказала о состоянии своего здоровья.

Напомним, что в начале августа стало известно о том, что Т.Алиевой поставлен онкологический диагноз – актрисе была сделана операция, после чего, пролежав некоторое время в больнице, она вернулась домой. Но, как оказалось, болезнь не отпустила заслуженную артистку, и она была вновь госпитализирована в конце августа.

О состоянии здоровья актриса рассказала, будучи гостьей программы Bizimləsən, выходящей в эфире телеканала ATV.

Как оказалось, об онкологическом диагнозе Т.Алиева узнала около 6 лет назад, стремительно же развиваться болезнь стала сравнительно недавно, после того как актриса сделала операцию по уменьшению желудка: «Я стала мало есть, иммунитет ослаб, и болезнь начала прогрессировать. Не хочу умирать сейчас, у меня растет маленькая дочь, которую я хочу проводить в школу. Смогу ли я увидеть этот момент?»

Также Т.Алиева рассказала, что на фоне онкологии у нее в данный момент и возникли проблемы с ногами, подчеркнув, что сожалеет о том, что сделала в свое время операцию по уменьшению желудка: «Не могу нормально кушать, а мне нужно есть ежедневно и набирать вес, но есть не могу. Для аппетита пью витамины, а они увеличивают раковую опухоль. Пытаясь, есть больше, вырываю».

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Феликс Вишневецкий, Э.Т.