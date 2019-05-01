Юсиф Эйвазов не считает дочь Алсу победительницей шоу «Голос. Дети» - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов высказался в социальной сети Instagram об итогах вокального проекта «Голос. Дети», выходящего в эфире Первого российского канала.

Напомним, что победительницей проекта стала дочь звезды российской эстрады Алсу Микелла Абрамова, чья победа вызвала скандальный резонанс в ведущих российских СМИ и социальных сетях – в данный момент официальный партнер Интерпола проверяет результаты голосования за М.Абрамову в шоу «Голос. Дети» по просьбе Первого канала, специалистам важно понять, имела ли место накрутка голосов.

О шоу «Голос. Дети» на своей странице в Instagram высказался оперный певец Ю.Эйвазов, назвавший своего победителя данного проекта – «Ержан Максим, победитель шоу «Голос. Дети -6». Удачи тебе, золотой голос».

В комментариях к посту о Е.Максиме высказалась и супруга Ю.Эйвазова оперная дива Анна Нетребко, отметив следующее: «Такой маленький и такой голосистый».

Отметим, что 12-летний Ержан Максим из Казахстана был одним из трех финалистов вокального шоу, в котором в итоговом голосовании набрал 27,9% голосов телезрителей, став вторым.

«После участия в конкурсе «Голос. Дети» изменилось многое, теперь меня узнают не только в родном Уральске, но и во всем Казахстане. Также у меня увеличилось число подписчиков в Instagram. Хочу выразить всем огромную благодарность за поддержку. Считаю, что конкурс прошел справедливо», - цитирует юного исполнителя издание Sputnik Казахстан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Дни.ру, в самое ближайшее время Алсу нарушит молчание и выступит с официальным заявлением в СМИ в связи с победой дочери на вокальном шоу Первого российского канала.

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В.Ф, Г.Р.