Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал - ФОТО - ВИДЕО

Микелла Абрамова выиграла в финале и суперфинале шестого сезона «Голос. Дети».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lenta.ru, 10-летняя дочь Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла набрала больше всего зрительских голосов на голосовании в пятницу, 26 апреля, за три дня до своего дня рождения.

В финале, в который вышло девять человек, она спела Love the Way You Lie, набрав 61,8 процента голосов, а в суперфинале, куда прошли трое, исполнила композицию «Ты здесь» Дианы Гурцкой, завоевав 56,5 процента голосов. За Валерия Кузакова и Ержана Максима проголосовали 15,6 и 27,9 процента зрителей соответственно.

Но некоторые зрители заподозрили подкуп и назвали финал позором. Внимание привлекло и то, что ролики с выступлениями Абрамовой на YouTube получили гораздо больше дизлайков, чем положительных отметок. На момент написания материала на 973 лайка к ролику с песней «Ты здесь» приходилось более 10 тысяч дизлайков. Видео с исполнением Love the Way You Lie тоже заминусовали — 2,2 тысячи лайков против 10 тысяч дизлайков.

В комментариях на YouTube и в соцсетях зрители неодобрительно высказывались о победе дочери Алсу, некоторые прямо заявляли, что финал куплен, а Алсу «пропихнула дочку». Певицу называли «Алсу Лукойловной» (отец певицы в прошлом занимал пост вице-президента «Лукойла»). Пользователи обращались к Алсу с вопросом, счастлива ли она из-за того, что ее дочь победила, как они считают, в нечестной игре.

Сама Алсу, постоянно поддерживавшая дочь в соцсетях, после шквала негатива была вынуждена закрыть комментарии к нескольким постам в Instagram. В частности, к последнему фото с дочкой, которое Алсу разместила на своей странице после ее победы в «Голосе». Однако разъяренные комментаторы принялись выплескивать негатив под другими фотографиями певицы.

«ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬЕ!!! Закрывая комментарии к фото, купленная победа на проекте делает вас счастливее?! Дети — святое, а вы с детства даете этим невинным существам понять, что талант — ничто, деньги — все. МЕРЗКО!!! Мерзко было вчера смотреть на этот кошмар!!!!!!! Позор вам, Алсу, это просто ДНО!» — возмутилась одна из подписчиц певицы.

Другие отмечали, что Микелла действительно талантливый ребенок и достойна победы, просто в финале выступила не совсем удачно, из-за чего у смотревших только заключительный этап шоу сложилось впечатление, что победа куплена.

Представители наставников — Валерия Меладзе и Пелагеи — отказались от комментариев. Лобода также не высказалась по поводу голосования. Она не стала делиться в соцсетях радостью от победы Микеллы Абрамовой. Вместо этого наставница выложила фотографии других детей из ее команды, прошедших в финал, пометив их сердечком.

В то же время директор и подруга певицы Нателла Крапивина оставила в Instagram запись, которую ее подписчики сочли подтверждением того, что финал был необъективен. «Я бы многое могла сказать... но я промолчу, — начала она. — Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван, и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать».

Крапивина подчеркнула, что «дети ни в чем не виноваты». «Я думаю, для нас история «Голоса» окончена», — подчеркнула она, вероятно, имея в виду участие Лободы в этом шоу. Украинская исполнительница приняла участие в качестве наставника только в одном сезоне российской адаптации «Голоса. Дети». Ранее она была наставником в украинской версии шоу.

А ведущий Первого канала, юморист Максим Галкин, который болел за Ержана Максима, заявил, что Микелла Абрамова «хорошо поет, но объективно отстает от всех» участников финала. «Просто ее родители не соизмерили свое информационное влияние. Слишком много звездных друзей топило за девочку. Такой возможности у других родителей нет, поэтому и произошел драматический перекос», — считает артист. Он заявил, что победитель «Голоса. Дети» один и это Ержан, но призвал не травить Микеллу Абрамову.

Тем временем Первый канал зафиксировал «аномальное голосование» во время финала детского шоу. Телеканал заявил о начале проверки по факту подозрений в распределении голосов, возникших у оператора голосования. «Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», — заявили на канале.

Там предостерегли от преждевременных выводов, призвав дождаться результатов детальной проверки. Но в тоже время Первый канал отказался показывать фильм о закулисье проекта, который традиционно транслировали на следующий день после окончания очередного сезона шоу. Решение приняли ночью после скандала. В результате подозрительного голосования сетка субботнего вещания была изменена. Показ был намечен на 10:15 по московскому времени, однако ленту заменили передачей о святой Матроне «Приходите ко мне, как к живой».

Тимур Рзаев