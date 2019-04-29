Константин Эрнст высказался о скандальной победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» - ФОТО – ВИДЕО

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети», вызвавший резонанс в социальных сетях и ведущих российских СМИ.

«За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в «Голосе» системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить. Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу «Голос. Дети». Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права.

Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену «Голоса» на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», - говорится в заявлении К.Эрнста, распространенном в российских СМИ.

Высказался о победе М.Абрамовой и ведущий шоу «Голос. Дети» - в своем интервью ФАН он заявил, что на победу дочери Алсу могли повлиять люди, которые за деньги звонили с разных номеров по нескольку раз в ходе голосования.

По словам Дмитрия Нагиева, он не стал бы приводить своего ребенка на подобный проект. «Ставить на ребенка как на скаковую лошадь - это неправильно», - говорит ведущий, добавляя, что не хотел бы «ломать психику» своему ребенку.

Отметим, что Первый канал опубликовал протокол голосования на своем сайте, представив его в открытом доступе для ознакомления любому желающему. Победившая в конкурсе Микелла Абрамова, выступавшая под номером 7, получила 109023 голоса посредством SMS и 36428 голосов по телефону, что в итоге составило 145451 голос.

«Первый канал» сообщал в соцсетях, что стоимость одного SMS - 50 рублей, а максимальная стоимость звонка примерно 40 рублей, из чего следует, что отдавшие голоса за М.Абрамову потратили в общей сумме порядка 7.000.000 рублей (около 185 тыс. манатов).

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В.Ф, Г.Р.