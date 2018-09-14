В Баку изменен путь движения 18 автобусных маршрутов

В субботу, 15 сентября, движение ряда автобусных маршрутов в Баку будет ограничено и изменено.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, в связи с проведением военного парада по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков будут временно изменены схемы движения автобусных маршрутов, проходящих через круг «Азнефть», по проспекту Нефтяников и прилегающим к проспекту улицам.

«Движение автобусов маршрутов №1, 2, 4, 5, 6, 18, 21, 32, 46, 53, 59, 61, 65, 88, 120, 175, 205 и H1 (Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев — станция метро «28 Мая») с утра субботы и до завершения парада будет ограничено и изменено.

Автобусы, двигающиеся по маршруту №125, начнут работать только после завершения парада», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.