В Саатлы проложены асфальтовые дороги при американском финансировании – ФОТО

В селах Вархан и Алисолтанлы Саатлинского района проложены две новые асфальтированные дороги, соединяющие их с районным центром.

Проложенные недавно дороги призваны значительно сократить время и расходы на то, чтобы добраться из сел Вархан и Алисотанлы в город Саатлы, повысить школьную посещаемость и улучшить доступ служб экстренной помощи.

Об этом сообщили в посольстве США. Восстановление дорог является частью проекта, реализуемого между USAID и Министерством экономики для поддержки инфраструктурного развития в сельской местности.

Церемонию открытия посетил глава миссии USAID Джайдев Синх, представители Министерства экономики Азербайджана, а также местной исполнительной власти.

«SEDA – это свидетельство прочного партнерства между нашими странами и дружбы между нашими народами, - сказал директор миссии Синх во время церемонии открытия.

Проекты по прокладке дорог реализуются в рамках программы USAID по социально-экономическому развитию (SEDA), которая является совместной инициативой правительств США и Азербайджана.

С помощью этой программы было реализовано в общей сложности порядка 123 различных проектов, которые принесли пользу 210 тысячам людей в 146 населенных пунктах в Азербайджане. Среди них были проекты по водоснабжению, строительству кормовых баз, спортивных площадок для молодежи, молочных станций и даже сельских медпунктов и дорог.

Читайте по теме:

Представитель USAID: США нацелены на безопасное и демократическое будущее для Азербайджана

Посол США приветствует развитие семейного бизнеса в Азербайджане при помощи центра ABAD – ФОТО

В Саатлы будут производить первый в Азербайджане желтый сыр – ФОТО

Елена Остапенко, Э.Т.