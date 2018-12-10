В посольстве США объяснили уход ExxonMobil и Chevron с азербайджанского рынка

В начале декабря стало известно, что две американские компании – Exxon Mobil и Chevron – стремятся продать свои акции в крупнейшем блоке нефтяных месторождений Азербайджана «Азери» - «Чираг» - «Гюнешли» (ACG) на Каспии.

Таким образом, крупнейшие американские игроки нефтяного рынка ослабят свое присутствие в стране после 25 лет сотрудничества, сфокусировавшись на внутреннем производстве, отмечалось в сообщении агентства Reuters.

В посольстве США в Азербайджане в понедельник прокомментировали ситуацию.

«Американские энергетические компании ведут активную деятельность в Азербайджане с начала 1990-х годов, самостоятельно принимая решения о нужном моменте для входа и выхода с рынка», - сказали в посольстве.

«ExxonMobil и Chevron – публичные компании, принимающие деловые и инвестиционные решения с целью максимизации прибыли для своих акционеров. При этом множество американских сервисных компаний, также имеющих целью максимизировать прибыль для своих акционеров, продолжают работать в энергетическом секторе Азербайджана», - отметили в посольстве.

Как отмечалось в сообщении Reuters, Exxon надеется привлечь до 2 млрд долларов от продажи 6,8% имеющихся у компании акций. Chevron продает свои 9,57% доли в ACG, а также 8,9% в проекте трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Для обеих компаний такой шаг будет означать конец 25-летнего сотрудничества.

«Мы ценим продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики и наши давние коммерческие связи. Мы полностью поддерживаем продолжающуюся разработку Азербайджаном своих энергетических ресурсов, а также вклад в обеспечение энергобезопасности Европы», - отметили в посольстве.

Отметив Южный газовый коридор как ключевой аспект в диверсификации газовых поставок в Европу, в посольстве подчеркнули, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать этот амбициозный проект.

Американские компании были широко представлены в «Контракте века», который был подписан с Азербайджаном в 1994 году на крупномасштабную разработку месторождений «Азери» - «Чираг» -«Гюнешли». Это соглашение сыграло огромную роль в деле привлечения инвестиций и развитии промышленности страны.

Разработка блока месторождений ACG ведется со стороны британского нефтяного гиганта – компании British Petroleum (BP).

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Елена Остапенко, Э.Т.