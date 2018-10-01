В Баку женщины впервые начнут управлять автобусами – ФОТО

Транспортная компания Xaliq Faiqoğlu впервые в Баку объявила прием женщин на работу водителями автобусов.

Как сообщили 1news.az в компании, Xaliq Faiqoğlu приглашает на работу на автобусные маршруты (преимущественно в центре столицы) женщин-водителей.

Соискатели должны иметь водительские права категории «D». Для них будет организована обучающая программа.

Женщины, желающие стать водителями автобусов, могут обратиться на электронную почту [email protected] или в офис компании, расположенный по адресу: Баку, Бинагадинский район, улица Мирджалала, 1Д (около «Шамахинки»).

Тимур Рзаев, Э.Т.