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В Баку женщины впервые начнут управлять автобусами – ФОТО

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 2322
В Баку женщины впервые начнут управлять автобусами – ФОТО

Транспортная компания Xaliq Faiqoğlu впервые в Баку объявила прием женщин на работу водителями автобусов.

Как сообщили 1news.az в компании, Xaliq Faiqoğlu приглашает на работу на автобусные маршруты (преимущественно в центре столицы) женщин-водителей.

Соискатели должны иметь водительские права категории «D». Для них будет организована обучающая программа.

Женщины, желающие стать водителями автобусов, могут обратиться на электронную почту [email protected] или в офис компании, расположенный по адресу: Баку, Бинагадинский район, улица Мирджалала, 1Д (около «Шамахинки»).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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