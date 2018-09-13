В Баку прошел флешмоб против парковки на тротуарах – ФОТО

Директор Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли, глава пресс-службы БТА Маис Агаев, замглавы департамента БТА Ревана Алиева и другие сотрудники агентства приняли участие во флешмобе против парковки на тротуарах.

Как сообщает 1news.az, в ходе него они акцентировали внимание на необходимости соблюдения правил парковки, в частности, на том, что нельзя въезжать через пандусы на тротуары и парковаться на них, блокировать автобусные остановки и выезды с пандусов.

Также коллектив БТА призывает участников дорожного движения быть внимательными и уважительными друг к другу для совместного решения транспортных проблем Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.