Сын генерала, избивший водителя, требует у Верховного суда смягчения приговора – ФОТО

Рустам Оруджев, осужденный по обвинению в хулиганском нападении на водителя автобуса, подал кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана с требованием смягчить ему приговор.

Как сообщили 1news.az в суде, жалоба будет рассмотрена в ближайшее время.

Напомним, что Рустам Оруджев - сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Новрузали Оруджева, который Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был уволен с занимаемой должности.

В январе 2018 года Р.Оруджев был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Его подельники Кянан Велиев и Парвиз Аббасов были приговорены к лишению свободы на 1 год 6 месяцев каждый.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, 3 июля 2017 года ранее уже лишенный по решению суда водительских прав на год Рустам Оруджев, управляя автомобилем марки BMW (госномер 10-OG-300), грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию.

«Водитель маршрутного автобуса Сянан Самедов резонно указал ему на недопустимость подобного поведения на дороге. Рустам Оруджев в ответ напал на водителя и прилюдно избил его.

Следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района возбудил в отношении Рустама Оруджева уголовное дело по статье 221.2.1 («Хулиганство, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Азербайджана», - заявил Э.Султанов.

Отметим, что в 2014 году Рустам Оруджев уже был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП. Но в 2016 году он был условно-досрочно освобожден.

В марте этого года Р.Оруджев подал апелляционную жалобу, но она не была удовлетворена.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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