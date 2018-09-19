Сальянскому маньяку, похоронившему жену и дочек под кроватью, вынесен суровый приговор – ФОТО

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершился суд над 64-летним Фархадом Магеррам оглу Алиевым и его 28-летним сыном Фаганом Фархад оглу Алиевым, которые обвиняются в жестоком убийстве.

Как сообщили 1news.az в суде, отец и сын были признаны виновными в умышленном убийстве и приговорены к пожизненному сроку заключения.

Напомним, что жестокое убийство жительницы города Сальян Мехбары Алиевой и четырех ее дочерей – Рагибы, Севды, Умиды и Ирады – было совершено в марте 2014 года.

Как ранее сообщили 1news.az в районной прокуратуре, задержанный по подозрению в убийстве жены и дочек глава семейства Фархад Алиев на допросе заявил, что совершил убийство на почве семейно-бытового конфликта.

По предварительным данным, он оглушил жену Мехбару Алиеву (1961 года рождения) и дочек Ираду (1985 г.р.), Севду (1987 г.р.), Умиду (1991 г.р.) и Рагибу (1998 г.р.) во сне ударами тяжелым предметом по голове, а потом добил их ножом.

После этого Фархад Алиев вырыл могилу прямо под домом, в своей спальне, разломав пол. Там и закопал убитых, завернув их в одеяло. После чего вместе с сыном – соучастником преступления - спокойно жил 3 года в доме, под которым похоронил жену и дочерей. Окружающим же говорил, что жена и дочери переехали жить в Турцию.

Преступление было раскрыто в начале декабря 2017 года (поэтому на могильных плитах написана эта дата).

Установлено, что Фархад Алиев – алкоголик и асоциальный элемент, постоянно скандаливший с родными и окружающими. Его убитая жена и дочки, наоборот, характеризуются знавшими их как добропорядочные и культурные. Семью в основном обеспечивала мать Мехбара Алиева, а дочки ей помогали как могли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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