Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужем жены и дочек – ФОТО – ОБНОВЛЕНО

Сотрудники прокуратуры и полиции на данный момент проводят эксгумацию останков жительницы города Сальян Мехбары Алиевой и четырех ее дочерей – Рагибы, Севды, Умиды и Ирады.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, по факту возбуждено уголовное дело по статье 12.2.7 («Умышленное убийство двух и более лиц»), ведется следствие.

Напомним, что в 2014 году без вести пропала жительница города Сальян Мехбара Алиева и четыре ее дочери – Рагиба, Севда, Умида и Ирада.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жену и дочек убил глава семейства Фархад Алиев (1954 года рождения), а затем похоронил их во дворе собственного дома. В этом ему помогал Фаган Алиев (1989 года рождения) - родной сын и брат убитых.

Тимур Рзаев, Э.Т.

10:50

В Сальянском районе Азербайджана раскрыто преступление, совершенное в 2014 году.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, 3 года назад без вести пропала жительница города Сальян Мехбара Алиева и четыре ее дочери – Рагиба, Севда, Умида и Ирада.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что жену и дочек убил глава семейства Фархад Алиев (1954 года рождения), а затем похоронил их во дворе собственного дома. В этом ему помогал Фаган Алиев (1989 года рождения) - родной сын и брат убитых.

Фархад и Фаган Алиевы задержаны по обвинению в умышленном убийстве, по факту районной прокуратурой ведется расследование.

Отметим, что после исчезновения жены и дочерей Фархад Алиев пустил слух, что они переехали в Турцию.

Тимур Рзаев, Э.Т.