Сафура Алиева показала подросшую дочь Аишу - ФОТО

На прошлой неделе представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2010» Сафура Алиева отметила 26-летие.

Выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, она ушла со сцены, в 2014 году пара стала родителями – у них родился сын Искандер, а прошлой осенью в семье Сафуры и Фархада Алиевых вновь произошло пополнение – родилась дочь, которую назвали Аиша.

С.Алиева представила в социальной сети Instagram трогательный семейный кадр с празднования дня рождения, на котором она вместе с супругом Ф.Алиевым, сыном Искендером и подросшей дочерью Аишей, которой вскоре исполнится годик, задувает свечи на торте.

Напомним, что ранее Сафура сделала публикацию в Сети, в которой рассказала о том, что для нее является главным в жизни: «Я безумно благодарна Аллаху за ту жизнь, которую он мне подарил. И хочу ответить на часто задаваемый вопрос: Скучаешь ли ты по сцене? Хочешь ли петь и т.д. То вот вам мой ответ: Для меня нет ничего лучше и важнее семьи! Я хочу, чтобы мой каждый день начинался и заканчивался такими приятными хлопотами, когда рядом с тобой любящий муж, позитивный сын и сладкая красавица дочка».

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Ф.В, Г.Р.