Сафура Алиева отмечает 26-летие: «Для меня нет ничего лучше и важнее семьи!» - ФОТО

Летом 2013 года представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2010» Сафура создала семью.

Выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, она ушла со сцены, в 2014 году пара стала родителями – у них родился сын Искандер, а прошлой осенью в семье Сафуры и Фархада Алиевых вновь произошло пополнение – родилась дочь, которую назвали Аиша.

20 сентября Сафуре Алиевой исполнилось 26 лет – в свой день рождения она разместила в Instagram романтический снимок с супругом, который сопроводила следующим комментарием:

«Сегодня я постаралась сконцентрироваться на каждой минуте, происходящей вокруг меня. Это - момент, когда мой сын плакал и хотел шоколадку, дочка была одета в пижаму, которая больше чем она сама. Папа, который спустился встречать сына с уроков, я, которая с переживанием наблюдала за тем, как отец на сквозняке ждёт сына, и боялась, что его продует.

Это - одни из моментов, которые кажутся мелочью, но на самом деле они бесценны. Я безумно благодарна Аллаху за ту жизнь, которую он мне подарил. И хочу ответить на часто задаваемый вопрос: «Скучаешь ли ты по сцене?»; «Хочешь ли петь?» и т.д. Вот вам мой ответ: «Для меня нет ничего лучше и важнее семьи!»

Я хочу, чтобы мой каждый день начинался и заканчивался такими приятными хлопотами. Когда рядом с тобой любящий муж, позитивный сын и сладкая красавица-дочка, и вот уже 00:00, 20 сентября, 2018 год. Начало дня рождения удалось. С днем рождения меня!»

Ф.В., Э.Т.

Фото: Instagram by @safuraliyeva