Ройа сняла клип в стамбульском приюте для сирот - ВИДЕО

Заслуженная артистка Ройа продолжает успешно покорять турецкий шоу-бизнес.

Очередным клипом, снятым Ройей для турецкого музыкального рынка, стало презентованное сегодня на одном из крупнейших турецких музыкальных YouTube каналов «Poll Production» видео на песню «Afaki», автором музыки и слов которой стал Огуз Йылмаз.

Съемки клипа проходили в Стамбуле в здании приюта для сирот имени Святого Джозефа, являющемся исторической достопримечательностью.

Режиссер клипа «Afaki» - Орджун Мутлу, сотрудничающий с самыми популярными турецкими артистами, с которым заслуженная артистка ранее также осуществила fashion фотосъемку.

Ф.В, Г.Р.