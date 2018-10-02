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Ройа сняла клип в стамбульском приюте для сирот - ВИДЕО

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 70
Ройа сняла клип в стамбульском приюте для сирот - ВИДЕО

Заслуженная артистка Ройа продолжает успешно покорять турецкий шоу-бизнес.

Очередным клипом, снятым Ройей для турецкого музыкального рынка, стало презентованное сегодня на одном из крупнейших турецких музыкальных YouTube каналов «Poll Production» видео на песню «Afaki», автором музыки и слов которой стал Огуз Йылмаз.

Съемки клипа проходили в Стамбуле в здании приюта для сирот имени Святого Джозефа, являющемся исторической достопримечательностью.

Режиссер клипа «Afaki» - Орджун Мутлу, сотрудничающий с самыми популярными турецкими артистами, с которым заслуженная артистка ранее также осуществила fashion фотосъемку.

Ф.В, Г.Р.

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