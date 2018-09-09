Стильная Ройа в объективе известного турецкого фотографа – ФОТО

Заслуженная артистка Ройа представила в социальной сети Instagram серию снимков из новой фотосъемки, снятой в Баку известным турецким фотографом Орджуном Мутлу.
Первый снимок из совместной фотосъемки с О.Мутлу, на котором Ройа предстала в платье с глубоким декольте, уже произвел фурор в социальных сетях – ниже представлена серия фотографий певицы в стильных образах, снятая турецким фотографом в столицы Азербайджана.
Отметим, что Орджун Мутлу работает со звездами первой величины в турецком шоу-бизнесе.
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Ф.В.
Фото: Орджун Мутлу