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Стильная Ройа в объективе известного турецкого фотографа – ФОТО

Сегодня в 12:53 ~ 1 минута на чтение 4958
Стильная Ройа в объективе известного турецкого фотографа – ФОТО

Заслуженная артистка Ройа представила в социальной сети Instagram серию снимков из новой фотосъемки, снятой в Баку известным турецким фотографом Орджуном Мутлу.

Первый снимок из совместной фотосъемки с О.Мутлу, на котором Ройа предстала в платье с глубоким декольте, уже произвел фурор в социальных сетях – ниже представлена серия фотографий певицы в стильных образах, снятая турецким фотографом в столицы Азербайджана.

Отметим, что Орджун Мутлу работает со звездами первой величины в турецком шоу-бизнесе.

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Ф.В.

Фото: Орджун Мутлу

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