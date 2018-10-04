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Роналду отстранен от игр за Португалию из-за обвинений в изнасиловании – ФОТО

Сегодня в 18:44 ~ 1 минута на чтение 194
Роналду отстранен от игр за Португалию из-за обвинений в изнасиловании – ФОТО

Криштиану Роналду отстранен от игр в составе национальной сборной Португалии, сообщается в официальном аккаунте в Twitter The Associated Press.

Таким образом футболиста наказали якобы за изнасилование американки Кетрин Майорги в 2009 году.

Ранее стало известно, что жительница Невады Кетрин Майорга обвиняет известного футболиста в изнасиловании. Притом, по ее словам, произошло это аж в 2009 году, а до настоящего момента она честно хранила молчание, за которое Роналду заплатил ей 375 000 долларов.

В свою очередь футболист все обвинения отрицает. Он сказал, что изнасилование –  «ужасное преступление, которое противоречит всему, во что я верю». 

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