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Опубликованы совместные снимки Роналду и девушки, обвинившей его в изнасиловании – ФОТО

Сегодня в 13:02 ~ 1 минута на чтение 3092
Опубликованы совместные снимки Роналду и девушки, обвинившей его в изнасиловании – ФОТО

В интернете появились снимки нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с американкой Кэтрин Майоргой, которая обвинила его в изнасиловании.

В частности, фотографии опубликованы на сайте CelebritiesBuzz.

Роналду и Майорга запечатлены на нескольких снимках. На них женщина танцует и общается с португальцем.

28 сентября Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Женщина впервые высказалась публично насчет этой темы.

Роналду назвал заявления женщины ложью. «Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — сказал футболист.

По информации Reuters, адвокаты форварда подадут в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало признание американки.

Lenta.ru

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