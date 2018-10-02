Американская модель рассказала, как ее насиловал Роналду – ФОТО

История об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, в котором обвиняется нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, набирает новые обороты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Газета.ру, полиция Лас-Вегаса официально возобновила расследование по данному делу.

Несколько дней назад Криштиану оказался в центре сказала. Футболиста «Ювентуса» обвинили в изнасиловании.

Кэтрин Майорги сообщила, что инцидент произошел в ванной комнате одного из отелей Лас-Вегаса, после чего она зафиксировала повреждения в больнице и обратилась в полицию. Футболист утверждает, что травмы Майорге нанес кто-то другой.

Британское издание Daily Mail сообщило, что полиция Лас-Вегаса официально возобновила расследование по делу о возможной атаке Криштиану на американскую модель Кэтрин Майоргу.

«13 июня 2009 года полицейский департамент Лас-Вегаса получил сообщение о сексуальном насилии. При составлении протокола пострадавшая не предоставила детективам информацию о месте преступления инцидента или описание подозреваемого. Было проведено медицинское обследование.

По состоянию на сентябрь 2018 года дело вновь запущено в производство. Наши детективы расследуют информацию, предоставленную пострадавшей. Расследование продолжается. Другие детали будут разглашены позднее», — гласит сообщение пресс-службы полицейского департамента Лас-Вегаса.

Хотя конкретных имен здесь не называется, нетрудно догадаться, что речь идет именно о громком деле Роналду — слишком много совпадений, включая факт возобновления расследования спустя девять лет.

Майорга утверждает, что выдержала такой долгий срок, поскольку футболист заплатил ей за молчание $375 тыс.

Однако затем терпение все-таки кончилось: женщина призналась, что все еще страдает от посттравматического стресса и время от времени даже задумывается о самоубийстве.

Предполагаемая жертва насилия уже подала на Роналду в суд. В протоколе дела указано, что португалец изнасиловал ее анально в ванной комнате одного из дорогих отелей Лас-Вегаса ранним утром 13 июня. При этом Майорга явно выражала свое несогласие с происходящим громкими криками «Нет, нет, нет!»

СМИ даже разыскали совместные фотографии Роналду и Майорги с того рокового отдыха.

В материалах дела указано, что футболист пригласил модель и еще одного друга в свой огромный номер, чтобы «насладиться видами Лас-Вегаса». Затем последовало приглашение развлечься в джакузи.

Майорга уверяет, что отказалась опускаться в воду, поскольку не хотела испортить свое платье. В ответ Роналду предложил ей спортивные шорты и футболку и отправил переодеваться в ванную.

Однако завершить дело в одиночку девушке не удалось. Вскоре португалец зашел в комнату, разделся и недвусмысленно намекнул на совместное времяпрепровождение.

В судебном протоколе говорится, что Майорга отказалась и заявила, что хочет покинуть отель. Однако футболист не дал ей этого сделать и силой закинул на кровать, попытавшись вовлечь ее в игру. Когда вдохновить спутницу на добровольный секс не удалось, футболист уже не смог остановиться и просто изнасиловал ее.

В интервью Spiegel американка заявила, что после произошедшего Роналду сказал ей: «Я на 99 процентов хороший парень. Но есть и еще 1 процент».

В материалах дела указано, что португалец признал интимную связь с Майоргой, но подчеркнул, что все происходило по взаимному согласию.

Однако после этой ночи женщина написала заявление в полицию, посетила больницу, где были зафиксированы все ее травмы, а также наняла адвоката, при помощи которого заключила с Роналду досудебное соглашение о том, что он выплатит ей крупную сумму в обмен на молчание.

Американка утверждает, что пошла на такой шаг вовсе не из жажды денег, а потому, что сама не хотела предавать огласке тот факт, что была изнасилована, а также боялась футболиста, который мог ей отомстить.

Однако зародившееся в США движение #MeToo (#ЯТоже), в рамках которого жертвы насилия признаются в произошедшем и восстанавливают справедливость, вдохновил Майоргу рассказать свою историю.

Сам Роналду в прямом эфире своего инстаграма заявил, что женщина лишь хочет прославиться за его счет, а зафиксированные повреждения были нанесены ей кем-то другим.

В СМИ даже появилась информация о том, что португалец нанял детектива для слежки за Майоргой, чтобы попытаться найти неприглядные факты и дискредитировать женщину.

Подготовил Теймур Максутов