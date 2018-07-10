1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Путешествие мечты: Азербайджанец пустился в мотопробег из Праги в Баку и обратно – ФОТО

Сегодня в 14:25 ~ 3 минуты на чтение 159
Путешествие мечты: Азербайджанец пустился в мотопробег из Праги в Баку и обратно – ФОТО

Путешествие на мотоцикле из Праги в Баку и обратно – так необычно решил провести один из летних месяцев азербайджанец Эльдар Велиев, который уже много лет живет и работает в Чешской Республике.

Путь проходит через Словакию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Иран и Грузию.

Эльдар с детства мечтал о «настоящем» путешествии. Не о комфортном авиаперелете и посещении известных достопримечательностей в популярном туристическом направлении, а о путешествии, которое позволит почувствовать дорогу, узнать новых людей и новый мир.

«В наше время попасть в любую точку планеты за несколько часов на самолете не представляет большой трудности. Однако, несмотря на удобства, это искажает впечатление от поездки», - считает Эльдар.

«Сошедшего с трапа самолета пассажира тут же поджидают удобный автобус или такси, которые отвозят его в комфортабельный отель. Затем путешественника водят по тщательно подготовленным для туристов местам. Такой путешественник находится в коконе, который создала для него встречающая сторона», - поясняет он свою мысль.

С воодушевлением Эльдар говорит о путешественниках былых времен, которые странствовали по свету на своем коне, встречаясь по пути с новыми людьми, оставаясь на ночлег в чьем-то доме, узнавая их быт и уклад жизни. Описывая потом свои путешествия, такие люди становились первыми этнографами, говорит он.

«Именно такой вид путешествий, когда ты чувствуешь все радости и невзгоды дороги, меня всегда притягивал. С детства, зачитываясь книжками о путешественниках, мне хотелось самому собрать рюкзак и отправиться в дорогу. Поэтому мой выбор пал на путешествие на мотоцикле», - сказал Эльдар в разговоре с 1news.az.

«В моей жизни много разных страстей и увлечений, однако ничто не сравнится с любовью к путешествиям и мотоциклам, к которым я неравнодушен с детства», - добавил он.

Во время своего мотопробега Прага-Баку-Прага Эльдар планирует не только делать путевые заметки и фотографии, но и встречаться с интересными людьми.

Среди запланированного – беседа в Белграде с председателем Центра азербайджанской культуры в Сербии Зарифой Ализаде, встреча в Стамбуле с Догу Перинчеком – турецким политиком, выступающим против международного признания т.н. «геноцида армян». Также ожидаются встречи в мотоклубе «Гянджинский» и с представителями азербайджанских посольств и диаспор в некоторых странах вдоль маршрута. 

На каждые три дня запланирован день отдыха.

Эльдар Велиев, возглавляющий в Праге Молодежную организацию Azerbaijan Student Network (ASN), отправился в свое путешествие в прошедшую пятницу, 6 июля. На выходных он уже доехал до Белграда (Сербия) и в настоящее время проезжает Турцию. Добраться до Баку он планирует к середине июля.

1news.az будет делиться с вами наиболее интересными историями о путешествии азербайджанского мотоциклиста.

 

Елена Остапенко, Э.Т.

Фотографии предоставлены Эльдаром Велиевым

159

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net