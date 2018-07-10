Путешествие мечты: Азербайджанец пустился в мотопробег из Праги в Баку и обратно – ФОТО

Путешествие на мотоцикле из Праги в Баку и обратно – так необычно решил провести один из летних месяцев азербайджанец Эльдар Велиев, который уже много лет живет и работает в Чешской Республике.

Путь проходит через Словакию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Иран и Грузию.

Эльдар с детства мечтал о «настоящем» путешествии. Не о комфортном авиаперелете и посещении известных достопримечательностей в популярном туристическом направлении, а о путешествии, которое позволит почувствовать дорогу, узнать новых людей и новый мир.

«В наше время попасть в любую точку планеты за несколько часов на самолете не представляет большой трудности. Однако, несмотря на удобства, это искажает впечатление от поездки», - считает Эльдар.

«Сошедшего с трапа самолета пассажира тут же поджидают удобный автобус или такси, которые отвозят его в комфортабельный отель. Затем путешественника водят по тщательно подготовленным для туристов местам. Такой путешественник находится в коконе, который создала для него встречающая сторона», - поясняет он свою мысль.

С воодушевлением Эльдар говорит о путешественниках былых времен, которые странствовали по свету на своем коне, встречаясь по пути с новыми людьми, оставаясь на ночлег в чьем-то доме, узнавая их быт и уклад жизни. Описывая потом свои путешествия, такие люди становились первыми этнографами, говорит он.

«Именно такой вид путешествий, когда ты чувствуешь все радости и невзгоды дороги, меня всегда притягивал. С детства, зачитываясь книжками о путешественниках, мне хотелось самому собрать рюкзак и отправиться в дорогу. Поэтому мой выбор пал на путешествие на мотоцикле», - сказал Эльдар в разговоре с 1news.az.

«В моей жизни много разных страстей и увлечений, однако ничто не сравнится с любовью к путешествиям и мотоциклам, к которым я неравнодушен с детства», - добавил он.

Во время своего мотопробега Прага-Баку-Прага Эльдар планирует не только делать путевые заметки и фотографии, но и встречаться с интересными людьми.

Среди запланированного – беседа в Белграде с председателем Центра азербайджанской культуры в Сербии Зарифой Ализаде, встреча в Стамбуле с Догу Перинчеком – турецким политиком, выступающим против международного признания т.н. «геноцида армян». Также ожидаются встречи в мотоклубе «Гянджинский» и с представителями азербайджанских посольств и диаспор в некоторых странах вдоль маршрута.

На каждые три дня запланирован день отдыха.

Эльдар Велиев, возглавляющий в Праге Молодежную организацию Azerbaijan Student Network (ASN), отправился в свое путешествие в прошедшую пятницу, 6 июля. На выходных он уже доехал до Белграда (Сербия) и в настоящее время проезжает Турцию. Добраться до Баку он планирует к середине июля.

1news.az будет делиться с вами наиболее интересными историями о путешествии азербайджанского мотоциклиста.

Елена Остапенко, Э.Т.

Фотографии предоставлены Эльдаром Велиевым