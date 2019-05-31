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Президенты Азербайджана и Польши приняли участие в открытии мемориальных досок памяти польских архитекторов - ФОТО

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Президенты Азербайджана и Польши приняли участие в открытии мемориальных досок памяти польских архитекторов - ФОТО

31 мая в Баку состоялась церемония открытия мемориальных досок памяти польских архитекторов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в церемонии, прошедшей на улице Польских архитекторов, приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Польша Анджей Дуда.

Для увековечения имен польских архитекторов одна из улиц, расположенных в историческом квартале Баку, названа улицей Польских архитекторов. На стене одного из зданий на этой улице установлена мемориальная доска с выгравированными на ней именами польских архитекторов – Иосифа Гославского, Казимира Скуревича, Иосифа Плошко и Евгения Скибинского и высеченные из камня изображения нескольких спроектированных ими зданий. Автор мемориальных досок – заслуженный архитектор Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

Отметим, что в конце XIX века, наряду с зарубежными инвесторами, в Баку начали приезжать известные инженеры, специалисты по строительству. Территория города расширялась, были построены новые здания, создавались новые районы. Наряду с местными архитекторами, в обогащении архитектурного облика Баку активно участвовали и зарубежные специалисты. Город, никогда не терявший восточного колорита, в то же время приобрел европейский стиль. Большая роль в развитии архитектурного облика Баку того периода, несомненно, принадлежит польским архитекторам. Они являются авторами ряда величественных исторических зданий азербайджанской столицы. К примеру, дворец Муртузы Мухтарова, Исмаиллийя, здание Исполнительной власти города Баку, имение Агабабы Гулиева и многие исторические здания возведены по проектам польских архитекторов.

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