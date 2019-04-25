Обновилась программа международного музыкального фестиваля «Жара-2019» - ФОТО

До старта международного фестиваля «Жара-2019» осталось ровно три месяца.

Фестиваль «Жара» пройдет в столице Азербайджана в уже четвертый раз – стартует грандиозное музыкальное мероприятие 25 июля и продлится до 28 июля.

Организационный комитет «Жары – 2019» представил в социальной сети Instagram обновленную фестивальную программу, которая включила в себя еще больше любимых артистов и хитов на все времена. Отметим, что списки артистов, которые примут участие в фестивале, будут еще дополняться.

«Жара-2019» откроется грандиозным гала-концертом, во второй день прозвучат хиты 90-х и состоится творческий вечер группы «Любэ». В ходе третьего дня пройдут творческие вечера Стаса Михайлова и Григория Лепса, а также прозвучат хиты нулевых, четвертый фестивальный день будет посвящен поколению «Z» и хитам сегодняшнего времени.

Более подробно ознакомиться с обновленной фестивальной программой и ее звездными участниками можно, просмотрев нижеприведенные афиши.

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Ф.В, Г.Р.