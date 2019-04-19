Боссон выступит на фестивале «Жара-2019» - ВИДЕО

До международного музыкального фестиваля «Жара-2019» осталось чуть более трех месяцев.

Грандиозный фестиваль пройдет в столице Азербайджана с 25 по 28 июля на берегу Каспия в Sea Breeze – с программой «Жары-2019» можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке, а сегодня стало известно, что одним из звездных гостей фестиваля станет известный шведский исполнитель Боссон.

Его имя значится в списке артистов, представленных в новом рекламном анонсе «Жары-2019», презентованном на фестивальной странице в социальной сети Instagram.

Боссон - шведский певец и композитор, который приобрел широкую популярность в Европе и за ее пределами после выхода песни «One in a Million», заглавного трека фильма «Мисс Конгениальность».

Ф.В., Э.Т.