1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Боссон выступит на фестивале «Жара-2019» - ВИДЕО

Сегодня в 12:43 ~ 2 минуты на чтение 544
Боссон выступит на фестивале «Жара-2019» - ВИДЕО

До международного музыкального фестиваля «Жара-2019» осталось чуть более трех месяцев.

Грандиозный фестиваль пройдет в столице Азербайджана с 25 по 28 июля на берегу Каспия в Sea Breeze – с программой «Жары-2019» можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке, а сегодня стало известно, что одним из звездных гостей фестиваля станет известный шведский исполнитель Боссон.

Его имя значится в списке артистов, представленных в новом рекламном анонсе «Жары-2019», презентованном на фестивальной странице в социальной сети Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы готовимся к этому событию 360 дней! 200 популярных артистов, миллионы зрителей по всему миру, 4 невероятных дня в Баку, на берегу Каспия @seabreezebaku - международный музыкальный фестиваль ЖАРА! С 25 по 28 июля тебя ждёт грандиозный музыкальный фестиваль! Григорий Лепс @gvleps , EMIN @eminofficial , LOBODA @lobodaofficial , Филипп Киркоров @fkirkorov , Ани Лорак @anilorak , Сергей Лазарев @lazarevsergey , MONATIK @monatik_official , Время и Стекло @vremyaisteklo , Тимати @timatiofficial , Егор Крид @egorkreed , Валерия @valeriya , Jah Khalib @jahkhalib ,Artik & Asti @artikastiofficial , Hammali &Navai @hammali_ @navaib , A’Studio @astudio_group , Слава @nastya_slava , Руки Вверх @rukivverh_official , Стас Михайлов @stas_mihailoff , Bosson @bosson_artist , Rauf & Faik @rauf_faik , группа Любэ @nvrastorguev , Владимир Кузьмин @v.kuzmin_official и многие другие будут в этом году на фестивале! Билеты можно приобрести на сайте www.iticket.az и во всех городских кассах Баку! @bakucaviar @azerbaijanairlines #zhara #zharafest #zharalive #zharatv #baku #aztagram #azerbaijan #musicfestival

Публикация от ЖАРА’19 (@zharafest)

Боссон - шведский певец и композитор, который приобрел широкую популярность в Европе и за ее пределами после выхода песни «One in a Million», заглавного трека фильма «Мисс Конгениальность».

 

Ф.В., Э.Т.

Telegram WhatsApp

544

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net