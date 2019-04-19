Боссон выступит на фестивале «Жара-2019» - ВИДЕО

До международного музыкального фестиваля «Жара-2019» осталось чуть более трех месяцев.
Грандиозный фестиваль пройдет в столице Азербайджана с 25 по 28 июля на берегу Каспия в Sea Breeze – с программой «Жары-2019» можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке, а сегодня стало известно, что одним из звездных гостей фестиваля станет известный шведский исполнитель Боссон.
Его имя значится в списке артистов, представленных в новом рекламном анонсе «Жары-2019», презентованном на фестивальной странице в социальной сети Instagram.
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Мы готовимся к этому событию 360 дней! 200 популярных артистов, миллионы зрителей по всему миру, 4 невероятных дня в Баку, на берегу Каспия @seabreezebaku - международный музыкальный фестиваль ЖАРА! С 25 по 28 июля тебя ждёт грандиозный музыкальный фестиваль! Григорий Лепс @gvleps , EMIN @eminofficial , LOBODA @lobodaofficial , Филипп Киркоров @fkirkorov , Ани Лорак @anilorak , Сергей Лазарев @lazarevsergey , MONATIK @monatik_official , Время и Стекло @vremyaisteklo , Тимати @timatiofficial , Егор Крид @egorkreed , Валерия @valeriya , Jah Khalib @jahkhalib ,Artik & Asti @artikastiofficial , Hammali &Navai @hammali_ @navaib , A’Studio @astudio_group , Слава @nastya_slava , Руки Вверх @rukivverh_official , Стас Михайлов @stas_mihailoff , Bosson @bosson_artist , Rauf & Faik @rauf_faik , группа Любэ @nvrastorguev , Владимир Кузьмин @v.kuzmin_official и многие другие будут в этом году на фестивале! Билеты можно приобрести на сайте www.iticket.az и во всех городских кассах Баку! @bakucaviar @azerbaijanairlines #zhara #zharafest #zharalive #zharatv #baku #aztagram #azerbaijan #musicfestival
Боссон - шведский певец и композитор, который приобрел широкую популярность в Европе и за ее пределами после выхода песни «One in a Million», заглавного трека фильма «Мисс Конгениальность».
Ф.В., Э.Т.