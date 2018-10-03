Нобелевская премия по химии присуждена за создание новых ферментов – ФОТО

Нобелевская премия по химии в 2018 году присуждена за исследования в области направленной эволюции и создание новых ферментов, ускоряющих химические реакции.

Это позволит получать новые химические вещества, в частности, новые лекарства и экологическое топливо, сообщают Би-би-си.

Премия присуждена Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смиту и Грегори Винтеру за фаговое отображение пептидов и антител.

Арнольд и Смит – американцы, Винтер – гражданин Великобритании. Арнольд получит половину суммы премии (около 1 млн долларов), а Смит и Винтер разделят вторую половину.

Отмечается, что при направленной эволюции ферментов в последовательность гена, кодирующего синтез этого белка, случайным образом вносят мутации, после чего выбирают белок с нужными свойствами, например с увеличенной активностью. Впервые подобный синтез провела Фрэнсис Арнольд.

Сейчас с помощью такого синтеза можно получать большое количество различных ферментов, которые используются как в биотопливе, так и производстве новых лекарственных препаратов. Например, можно создать антитела, способные противостоять аутоиммунным заболеваниям и раку.

В прошлом году Нобелевский комитет также присудил премию по химии троим ученым: швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку метода детального изучения биологических процессов на клеточном уровне.

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Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях.

Премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд – за открытия в области лазерных технологий.

Церемония награждения названных лауреатов премии пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

1news.az