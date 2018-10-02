Нобелевская премия – за новый метод лечения рака: в чем суть терапии? – ВИДЕО

В 2018 году Нобелевской премии по медицине удостоились двое ученых – Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии.

Они разработали новый метод терапии онкологических заболеваний, основанный на ингибировании негативных иммунных реакций.

О том, что собой представляет новый метод, и какие виды онко-заболеваний поддаются такому методу лечения, рассказывает российский онколог Михаил Ласков в интервью новостному порталу Meduza.

Нобелевскую премию вручили за разработку препаратов, которые мешают опухолевым клеткам сопротивляться иммунной системе, то есть заставляют иммунитет активно уничтожать опухоль, объясняет Михаил Ласков, руководитель Клиники амбулаторной онкологии и гематологии в Москве.

«Химиотерапия и таргетная терапия либо напрямую убивают опухолевые клетки, либо вмешиваются в их процессы, что тоже приводит к их смерти. Иммунная терапия не обладает самостоятельным противоопухолевым эффектом — она заставляет иммунные клетки убивать опухоль. В англоязычной литературе об этой терапии пишут, что она «снимает иммунитет с тормоза», - говорит Ласков.

«Иммунная клетка пытается съесть опухолевую или просто убить, а та старается сопротивляться — с помощью особых молекул связывается с иммунной и уговаривает ее остановиться. Иммунная терапия вмешивается в эти переговоры: она либо блокирует тормоз (определенные контрольные точки) на клетке иммунной системы, либо блокирует белки (PD-L1) на опухолевой клетке, которые позволяют уклоняться от действия иммунитета», - объясняет он.

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«Правда, снятие с тормоза в ряде случаев приводит к тому, что иммунитет атакует свои собственные клетки. Это в чем-то похоже на аутоиммунные болезни, и проблема немаленькая. Частые побочные эффекты — усталость, кашель, тошнота, сыпь, зуд, потеря аппетита. Но при некоторых схемах иммунотерапии серьезные побочные эффекты могут возникать в одном случае из двух», - говорит он.

Какие онкологические заболевания можно так лечить?

По словам онколога Михаила Ласкова, если в опухоли есть определенные маркеры, то так можно лечить рак чего угодно – желудка, легких и других органов. Пока лучшие результаты терапия показала в лечении меланомы и рака легких.

«Если есть определенные маркеры в опухоли, то ингибиторы контрольных точек (те самые новые препараты) можно назначать вне зависимости от расположения рака. Например, если есть микросателлитная нестабильность, то можно назначать пембролизумаб («Китруду») и для глиобластомы, и для рака желудка, и для чего угодно. Другой вопрос, что она очень редко возникает в этих опухолях», - говорит врач.

«В последние несколько лет эта терапия стала прорывом. Есть заболевания, которые трудно лечить. Это глиобластома, меланома, рак легких, рак поджелудочной железы, рак желудка и так далее. Иммунотерапия позволила значительно улучшить результаты по некоторым из этих заболеваний, а именно меланоме и раку легких. Некоторые такие пациенты, по нынешним данным, могут жить несколько лет без признаков заболевания», - говорит он.

«Но пока такая терапия используется в основном для метастатических раков. Это связано с тем, что сначала в исследованиях участвуют люди именно с тяжелыми случаями, а потом проводятся новые исследования, и показания часто расширяются на менее безнадежные ситуации. И уже сейчас такие препараты назначают, например, при третьей стадии, в качестве послеоперационной терапии при меланоме», - объясняет Михаил Ласков.

1news.az