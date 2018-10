Канадка стала третьей женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике – ФОТО

Нобелевскую премию по физике 2018 года разделят ученые Артур Ашкин из США, Жерар Муру из Франции и Донна Стриклэнд из Канады.

Их наградили за «новаторские изобретения в области лазерной физики.

Как сообщает DW, об этом во вторник объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Артур Ашкин изобрел оптический пинцет, которым можно захватывать атомы, частицы, вирусы и другие клетки с помощью лазерных лучей. Жерар Муру и Донна Стриклэнд изобрели «метод генерирования высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов».

Стриклэнд стала третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике. Ранее награды удостаивались Мария Кюри в 1903 году и Мария Гёпперт-Майер в 1963 году.

Как отмечает DW, Нобелевская премия по физике-2018 присуждена в 110-й раз. В 2017 году ее разделили ученые Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн, награжденные за обнаружение и наблюдение гравитационных волн в Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO).

Годом ранее Нобелевскую премию по физике получили Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн, Майкл Костерлитц «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи». Они изучали «странные» состояния материи, их исследования помогли лучше понять состояние сверхпроводимости и сверхтекучести.

