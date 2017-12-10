Нигяр Джамал, Неслихан Атагюль и другие знаменитости на красной дорожке премии Altın Kelebek – ФОТО – ВИДЕО

В Стамбуле прошла 44-я торжественная церемония вручения премии «Altın Kelebek», являющейся самой престижной наградой в сфере турецкого шоу-бизнеса.

Вместе с турецкими суперзвездами по красной дорожке прошлись и почетные гости из Азербайджана – ими стали победительница «Евровидения 2011» певица Нигяр Джамал, заслуженная артистка Ройа, получившая премию в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı», топовый стилист Анар Агакишиев, блогер Сяма Абиева, проживающая и работающая в Турции певица Гюнель Зейналова (Азери гызы Гюнель).

ALTIN KELEBEK 2017 ❤️ dress by @sophie_couture_baku @ysl @anar_agakishiev @royaofficial @xazartv Публикация от Nigar Jamal (@nigarjamal.official) Дек 10 2017 в 10:22 PST

Нигяр Джамал

Ройа

Гюнель Зейналова

Сяма Абиева

Также представляем читателям снимки звезд турецкого шоу-бизнеса, кино и ТВ, принявших участие в церемонии вручения 44-й премии Altın Kelebek.

Неслихан Атагюль

Башак Дизер Татлытуг

Аджун Ылыджали с супругой Шеймой Субаши

Гюльбен Эрген

Озге Улусой

Читайте по теме:

Ройе вручена престижная турецкая премия Altın Kelebek – ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанские знаменитости на красной дорожке турецкой премии «Altın Kelebek» – ФОТО

Ф.В, Г.Р.