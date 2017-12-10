Нигяр Джамал, Неслихан Атагюль и другие знаменитости на красной дорожке премии Altın Kelebek – ФОТО – ВИДЕО

В Стамбуле прошла 44-я торжественная церемония вручения премии «Altın Kelebek», являющейся самой престижной наградой в сфере турецкого шоу-бизнеса.
Вместе с турецкими суперзвездами по красной дорожке прошлись и почетные гости из Азербайджана – ими стали победительница «Евровидения 2011» певица Нигяр Джамал, заслуженная артистка Ройа, получившая премию в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı», топовый стилист Анар Агакишиев, блогер Сяма Абиева, проживающая и работающая в Турции певица Гюнель Зейналова (Азери гызы Гюнель).
Нигяр Джамал
Ройа
Гюнель Зейналова
Сяма Абиева
Также представляем читателям снимки звезд турецкого шоу-бизнеса, кино и ТВ, принявших участие в церемонии вручения 44-й премии Altın Kelebek.
Неслихан Атагюль
Башак Дизер Татлытуг
Аджун Ылыджали с супругой Шеймой Субаши
Гюльбен Эрген
Озге Улусой
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Ф.В, Г.Р.