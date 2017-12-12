Начался суд по делу журналиста, оклеветавшего сына Эльмиры Ахундовой  и вымогавшего у него деньги – ФОТО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении Эльчина Захироглу - главного редактора сайта BakiPost.

Как сообщает 1news.az, судейская коллегия под председательством судьи Ирады Гасанзаде провела подготовительное заседание, на котором были проверены анкетные данные участников процесса.

Следующее судебное заседание назначено на понедельник, 25 декабря.

Напомним, что Эльчин Захироглу, главный редактор сайта BakiPost, ранее был руководителем сайта АzNews.az. Он является племянником экс-депутата Милли Меджлиса Сабира Рустамханлы.

Летом этого года Эльчин Захироглу написал клеветническую статью о Габибе Рамиз оглу Ахундове, сыне депутата Милли Меджлиса Азербайджана Эльмиры Ахундовой. В статье он изложил различные грязные инсинуации по поводу причастности Г.Ахундова к смерти утонувшей участницы конкурса Miss Lafarella Гюнель Мирзоевой.

Угрожая опубликовать эту статью, журналист начал вымогать крупную сумму денег у Г.Ахундова. Но тот решил наказать рэкетира и сообщил о факте вымогательства в Отдел по борьбе с организованной преступностью. Помеченные заранее деньги были переданы в обмен на обещание не публиковать статью, порочащую честь покойной девушки. В этот момент Эльчин Захироглу был задержан сотрудниками полиции с поличным.

Следствие по его делу велось 3 месяца, все это время журналист находился под домашним арестом. Э.Захироглу предъявлено обвинение по статье 182.2.4 («Вымогательство с причинением значительного ущерба потерпевшему») Уголовного кодекса АР. Это деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что ранее 1news.az изложил точку зрения Габиба Ахундова на ситуацию в материале «Сын Эльмиры Ахундовой ответил на клевету в СМИ по поводу смерти утонувшей участницы конкурса Miss Lafarella Гюнель Мирзоевой – ФОТО», в котором он обратился к азербайджанской прессе с просьбой положить конец грязной кампании в отношении него и перестать склонять имя покойной Гюнель Мирзоевой.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Габиб Ахундов

Эльчин Захироглу

Гюнель Мирзоева

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