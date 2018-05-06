Михаил Леонтьев - армянам: «Никому вы не нужны…колбаской катитесь!» - ВИДЕО

«Давайте вот откровенно скажем одну вещь. Армения исторически, политически, физически и материально является для России обременением. Это обременение было с самого начала».

Об этом на радио «Комсомольская правда» заявил российский тележурналист, вице-президент и глава пресс-службы компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

«Если они так, то давайте жестко – это обременение. Мы кровью своей, жизнью, деньгами, газом, войсками спасали этот народ. Если они хотят соскочить – извините, «баба с возу».

Давайте расставим все точки над «i»: Они сейчас митингуют за человека, который свою политическую карьеру делал на том, что хочет соскочить. Это был основной смысл его политической манифестации. Так вот, если они хотят соскочить – пожалуйста, welcome…идите… вот колбаской катитесь»… И прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом! Вот и все! Мы сами этого не сделаем никогда, потому что мы не предатели. Не надо нам тут крутить пальцем перед лицом и рассказывать, как вы нас предадите. Да ради бога, кому вы нужны на свете, кроме нас? Никому вы не нужны, кроме нас. Если вы не нужны себе и вы идиоты - пожалуйста, идите и топитесь...

Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Не имеет права! Если пусть кто-нибудь откроет маленькую пасть и скажет что-то подобное, то он должен понимать этот факт – у них нет этого права! Физически не было бы ни одного армянина и никакой Армении, если бы не мы. В природе не было бы, не могло бы быть!», - отметил Леонтьев.

К.М.