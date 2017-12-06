Кто он – новый министр налогов Микаил Джаббаров? - БИОГРАФИЯ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении Микаила Джаббарова министром налогов страны.

Информационное агентство 1news.az представляет биографию нового министра налогов.

Микаил Джаббаров родился 19 сентября 1976 года в городе Баку.

Образование

В 1992 году поступил на факультет международного права Бакинского государственного университета, который окончил в 1997 году, получив диплом с отличием. В 1997-1998 годах получил степень магистра права в юридической школе Макджордж Тихоокеанского университета в городе Сакраменто штата Калифорния (США), а в 2004 году - степень магистра экономики в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Общественная деятельность

С 1999 года является членом Коллегии адвокатов штата Нью-Йорк, США.

В 1996-1997 годах был избран заместителем председателя Форума молодежных организаций Азербайджана.

Был активным участником игр «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-ринг».

В 1994-1997 годах Микаил Джаббаров был президентом Бакинского клуба интеллектуальных игр «Атешгях».

В сезоне 1996-1997 годов стал абсолютным чемпионом СНГ по «Брэйн-рингу», в летней серии 1997 года первым из азербайджанских знатоков играл в московской телеверсии «Что? Где? Когда?». Старейшина бакинского телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», победитель «Игр пятилетия». В 2002 году стал чемпионом мира по «Брэйн-рингу», также чемпион Азербайджана по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

Микаил Джаббаров с 2009 года является почетным гражданином города Тбилиси.

Трудовая деятельность

Трудовую деятельность М.Джаббаров начал в 1995 году в банковском секторе, в 1999-2002 годах работал юристом в юридической компании и частном секторе.

В 2002-2003 годах работал советником министра экономического развития, в 2003-2004 годах был президентом Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AzPROMO).

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 20 февраля 2004 года был назначен на должность заместителя министра экономического развития. За период работы на этой должности координировал деятельность министерства по сотрудничеству с международными финансовыми институтами, зарубежным экономическим связям, зарубежной инвестиционной политике, корпоративному управлению, правовым вопросам в международных арбитражных судах.

6 марта 2009 года был назначен начальником Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров.

19 апреля 2013 года был назначен министром образования, а 5 декабря 2017 года – министром налогов Азербайджанской Республики.

Женат, имеет двоих детей.

Эльшан Рустамов, Г.Р.