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Микаил Джаббаров назначен новым министром налогов Азербайджана

Сегодня в 16:50 ~ 1 минута на чтение 23385
Микаил Джаббаров назначен новым министром налогов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении Микаила Джаббарова министром налогов страны.

«Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю: Назначить Микаила Чингиз оглу Джаббарова министром налогов Азербайджанской Республики», - говорится в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.  

Другим распоряжением глава государства освободил М.Джаббарова с занимаемой им ранее должности министра образования.

Отметим, что ранее пост министра налогов АР занимал Фазиль Мамедов.

Ялчин Алиев

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