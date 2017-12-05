Микаил Джаббаров назначен новым министром налогов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении Микаила Джаббарова министром налогов страны.
«Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю: Назначить Микаила Чингиз оглу Джаббарова министром налогов Азербайджанской Республики», - говорится в распоряжении, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.
Другим распоряжением глава государства освободил М.Джаббарова с занимаемой им ранее должности министра образования.
Отметим, что ранее пост министра налогов АР занимал Фазиль Мамедов.
Ялчин Алиев