Нокаут для чиновников: главные месседжи Президента в связи с аварией на Мингечевирской ТЭС - ВИДЕО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 июля провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

Открывая совещание, Президент Ильхам Алиев сказал:

- В результате аварии, произошедшей на «Азербайджанской тепловой электростанции» (ТЭС) в Мингячевире, в энергоснабжении нашей страны возникли серьезные проблемы. В результате принятых оперативных мер подача энергии через несколько часов 3 июля была восстановлена.

Глава государства напомнил, что утром 3 июля его Распоряжением была создана Государственная комиссия по расследованию причин возникновения проблемы.

Перед комиссией поставлено несколько задач, в их числе – выявление причин аварии и виновных в ней, подготовка предложений и плана мероприятий для того, чтобы подобные аварии в Азербайджане больше не повторились.

«Граждане Азербайджана проявили высокую ответственность и большую гражданскую солидарность».

«Должен отметить, что я дал всем государственным органам серьезное поручение, чтобы их представители оказали гражданам Азербайджана помощь, и чтобы мы смогли с честью выйти из возникшей ситуации. Могу сказать, что все государственные органы проявили высокий профессионализм при выполнении этой задачи. В результате их очень успешной деятельности авария была устранена (в тот же день). Несмотря на то, что граждане испытали большие трудности, никаких тяжелых происшествий не произошло», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что «граждане Азербайджана проявили высокую ответственность и большую гражданскую солидарность».

«Азербайджанское общество смогло с честью выйти из этого трудного испытания. Пользуясь случаем, хочу выразить всем гражданам Азербайджана признательность за проявленную поддержку, понимание и гражданскую солидарность. Мне известно, что граждане помогали друг другу. Это еще раз показывает, что азербайджанское общество очень зрелое, и в Азербайджане, в подлинном смысле слова, существует гражданское согласие», - подчеркнул он.

Ильхам Алиев отметил тот факт, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) быстро и правильно провело эвакуацию из тех мест, где в момент отключения находились граждане (из метро, из лифтов в зданиях и пр.), дал высокую оценку работе МВД по охране порядка.

«В результате нарушения работы светофоров возникла большая угроза того, что городской транспорт может оказаться в неуправляемом состоянии. Сотрудники полиции, успешно работая на перекрестках, смогли отрегулировать дорожное движение», - отметил Президент.

Далее глава государства отметил, что Бакинское транспортное агентство немедленно приняло оперативные меры, на линии были выведены новые автобусы, пассажирам оказаны большое внимание и забота.

«Государственные структуры проявили оперативность, высокий профессионализм, и нам удалось выйти из ситуации с малыми потерями. Однако произошедшая дважды авария должна быть серьезно расследована», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Необходимо провести серьезное расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности».

Глава государства подчеркнул, что за последние 15 лет в Азербайджане были сданы в эксплуатацию в разных регионах 30 новых электростанций (суммарной мощностью 2500 мегаватт) за счет значительного инвестирования в энергетическую сферу, и в настоящее время энергетический потенциал страны составляет 6400 мегаватт.

«Однако в результате одной аварии вышла из строя, можно сказать, вся энергетическая система. Это вызывает очень серьезные вопросы…В результате аварии люди в эту жаркую погоду испытали большие неудобства, экономике был причинен значительный ущерб. Такие аварии не должны были произойти. А если даже произошли, то не должны были привести к таким последствиям. Аварии случаются и в этой отрасли, и в других отраслях. Ни в одной стране мира никто не застрахован от них. Однако авария должна носить локальный характер. Поэтому необходимо провести серьезное расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности. Хочу еще раз отметить, что следует подготовить такой план мероприятий, чтобы в дальнейшем мы могли уберечь себя от таких аварий и их возможных последствий», - заявил глава государства.

Затем Президент Азербайджана заслушал доклад председателя специально созданной Госкомиссии, первого вице-премьера правительства Ягуба Эйюбова.

Основное недовольство главы государства было направлено на главу ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева.

«Вам должно быть стыдно перед народом».

«Мы знаем, что сделано в энергетической сфере за последние 15 лет. Скажи лучше, в чем причины аварии, и почему страна погрузилась во тьму?» - спросил глава государства Э.Пирвердиева, который назвал основной причиной возникновения проблемы рост суточного потребления электроэнергии с 50-55 млн квт/часов до 70-75 млн кВт/часов.

«Это не может быть причиной аварии. Некоторые связывают это с жаркой погодой. Есть страны, где жарче, чем у нас. Такие аварии там не происходят. А когда случаются, то энергетическая система страны не выходит из строя…Выход из строя энергетической системы всей страны из-за одной аварии – это, мягко говоря, большая ошибка. В настоящее время у нас достаточно энергетических мощностей…Мы даже экспортируем электроэнергию в зарубежные страны. Поэтому рост потребления в связи с жаркой погодой не может быть причиной аварии…Вам должно быть стыдно перед народом, перед страной. В такую жаркую погоду вы причинили людям столько неудобств. Люди, застрявшие в метро, старики, дети, женщины, больные, застрявшие в лифтах. Какой ущерб вы причинили экономике. Если подсчитать только упомянутые здесь сейчас потери Госнефтекомпании, то стране причинен огромный экономический ущерб. Я выделил на энергосферу столько инвестиций. Строятся новые электростанции. Сейчас строится электростанция «Северная-2». Необходимо создать такую систему, чтобы из-за одной аварии энергетическая система страны не выходила из строя. Почему электростанции, сданные в эксплуатацию в Баку, Сумгайыте, в регионах, перестали функционировать после аварии?! Вы должны говорить о причинах этого. Объяснение этого должны дать вы. А представленная вами мне сейчас информация о том, что погода жаркая, потребление растет - меня абсолютно не устраивает», - заявил Президент Азербайджана, обращаясь к главе «Азерэнержи».

Президент подчеркнул, что все члены комиссии должны активно работать и в короткий срок должно быть доложено о причинах аварий на ТЭС в Мингячевире.

На совещании Президент Азербайджана заслушал отчеты главы МЧС Кямаледдина Гейдарова, министра внутренних дел Рамиля Усубова, министра здравоохранения Огтая Ширалиева, председателя ОАО «Азерсу» Горхмаза Гусейнова, председателя ОАО «Азеришыг» Балабабы Рзаева, главы ЗАО «Бакинский метрополитен» Заура Гусейнова, гендиректора Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли, генерального прокурора Закира Гаралова о проделанной работе.

«Все виновные в этом деле должны быть выявлены и наказаны».

Подводя итоги совещания, глава государства заявил: «Все вопросы должны быть широко обсуждены на очередных заседаниях Госкомиссии. Еще раз хочу сказать, что причины аварии должны быть расследованы. Сейчас есть предварительные данные, но нужна более подробная информация. Хотя причины аварии представляются важными, еще более важным является вопрос выхода из строя общей системы в результате аварии. Это очень серьезный факт, и должны быть приняты дополнительные меры для того, чтобы в случае той или иной аварии в будущем это не повлияло на общую систему, то есть чтобы она носила локальный характер. Считаю, что это должно стать основным направлением в работе комиссии. Должен быть подготовлен план мероприятий. В него необходимо включить также мысли, прозвучавшие сегодня на этом совещании, в том числе вопрос привлечения международного аудита (предложение главы МЧС – ред.). Считаю, что это очень важно. В то же время надо провести полную инспекцию и аудит Азербайджанской теплостанции в Мингячевире. Также необходимо, чтобы международные, отличающиеся профессионализмом в этой области структуры провели анализ всей энергетической системы нашей страны и представили предложения. Все виновные в этом деле должны быть выявлены и наказаны».

Глава государства выразил признательность России и Грузии, оказавшим помощь в непростой для Азербайджана ситуации.

«Азербайджан поддерживает тесные связи с РФ и Грузией, у нас дружественные отношения, и в случае какой-либо аварии и мы оказываем помощь, и они. Считаю, что это очень важный фактор, и хочу еще раз выразить признательность», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил необходимость рассмотрения вопроса установки генераторов на стратегических объектах, в первую очередь в больницах и метро.

«Министр здравоохранения доложил, что во всех больницах работали генераторы. Но по имеющимся у меня данным, это не соответствует действительности. В некоторых больницах генераторы не работали или их не было вовсе, они не были подключены либо находились в нерабочем состоянии. Поэтому вам следует провести серьезную инспекцию, доложить как комиссии, так и мне о наличии генераторов в больницах по стране, их рабочем состоянии», - дал поручение глава государства Огтаю Ширалиеву.

Президент назвал плачевным тот факт, что в метрополитене нет автономного энергоснабжения, и дал поручение подготовить предложения о том, чтобы на всех станциях метро были установлены генераторы.

«Считаю, что комиссия в скором времени завершит свою работу, подготовит и представит мне предложения», - заявил глава государства.

Представляем вашему вниманию доклады всех выступивших на совещании чиновников.

Детальную хронологию аварии представил Я.Эйюбов.

«В ходе осмотра места происшествия в Мингячевире было установлено, что в результате аварии, произошедшей 3 июля в 10:17 на 330-киловольтном трансформаторе напряжения «Азербайджанской ТЭС», залитые в него около тысячи килограммов масла вытекли наружу, разлившись на находящееся поблизости электротехническое оборудование, а также кабели, вызвали пожар. Длительная эксплуатация (износ) данных кабелей повысила интенсивность пожара. Несмотря на то, что во время аварии работа 6-го блока станции была остановлена, однако подача газа на подстанцию не была вовремя прекращена, в результате чего и здесь произошел пожар. Оба пожара были потушены. Но на действующих энергоблоках и воздушных линиях произошли аварийные отключения, напряжение на станции было полностью утрачено, и подача электрического тока по первой электрической воздушной линии «Абшерон», являющейся одной из основных линий электропередачи республики, была полностью прекращена, а система автоматики и управления станции нарушена. В связи с этим в энергоснабжении районов республики, включая Баку и Сумгайыт, 3 июля и возникли перебои», - сообщил подробности первый вице-премьер правительства Азербайджана.

Он также сообщил о последствиях аварии для ряда госкомпаний.

«По SOCAR в связи с произошедшим остановилась работа всех установок на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время все перерабатывающие установки, кроме установки каталитического крекинга, работают в штатном режиме. Проблема же, возникшая в регенераторном блоке установки каталитического крекинга, будет установлена после ее охлаждения и проверки внутренней части. По предварительным предположениям, эти ремонтно-восстановительные работы продлятся примерно 8-10 дней», - отметил Я.Эйюбов.

По его словам, потребности страны в автомобильном бензине на период ремонта установки каталитического крекинга БНПЗ будут обеспечены за счет имеющегося на заводе резерва в объеме около 80 тыс. тонн, и никаких проблем со снабжением страны топливом не предвидится.

В целом, на всех предприятиях SOCAR осуществляется процесс вывода производственных отраслей на нормальный режим работы.

По «Азерсу» - во время аварии в системах источников питьевой воды, установок переработки воды, сетей водоснабжения и канализации были перебои. Для рационального использования имеющихся в водохранилищах водных ресурсов, устойчивого водоснабжения жизненно важных объектов, а также обеспечения минимального водоснабжения населения было выделено более 100 машин-водовозов.

«В настоящее время водоснабжение регионов полностью обеспечено, а в соответствии с потребностями города Баку уровень непрерывного обеспечения сетевых систем водой составляет 92-93%. Объем водных ресурсов в водохранилищах составляет 45-50%. До 5 июля будут полностью обеспечены устранение аварий, произошедших в результате нарушения гидравлических режимов сетевых систем, водоснабжение и водные ресурсы в соответствии с потребностями», - сообщил Я.Эйюбов.

Он также отметил, что в настоящее время потребность по республике составляет 3150 мегаватт. Мощность, передаваемая в распределительные сети, 4 июля составляла 2900 мегаватт, то есть не хватало около 250 мегаватт, и этот вопрос решается.

Баку на 100% обеспечивается электроэнергией, а прилегающие к Баку поселки, город Хырдалан и районы – на 85%.

Выступивший глава МЧС Кямаледдин Гейдаров указал на то, что «Азерэнержи» игнорировало предупреждения о том, что поверхность каналов, соприкасающихся с кабелями и проходящих перед 63 выключателями тока, должна быть плотно закрыта.

«Эта поверхность была открыта, не была укреплена. В результате чего туда вылилось масло и сожгло кабели…Также территория станции не была очищена от сухой травы. Ни одна из охлаждающих установок не работала, и температура поступающей по охладительному каналу воды со дна Мингячевирского водохранилища была 26-28 градусов вместо 12 градусов», - подчеркнул К.Гейдаров.

По его мнению, любая авария на электрических линиях в других местах – это результат отсутствия координации между ответственными структурами, и все вопросы, отмеченные МЧС, представлены в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.

«Считаю, что эта станция (Азербайджанская ТЭС) физически и морально устарела. Прежде чем выделять средства на ее ремонт, если есть возможность, по Вашему поручению структура, обладающая международным опытом в этой области, должна провести там аудит, чтобы определить ее состояние. После этого другие компании должны представить предложения о том, как ее построить, и вообще, о том, как работать этой системе по стране, чтобы не мешать друг другу, а, наоборот, поддерживать друг друга. Чтобы в случае аварии на какой-либо подстанции, теплоэлектростанции и других электростанциях в стране не возникали проблемы», - отметил К.Гейдаров.

Глава МВД Рамиль Усубов сообщил, в свою очередь, что вместе с МЧС была организована эвакуация почти 30 тысяч человек.

Дорожная полиция сопровождала автобусы, развозившие граждан по домам.

Вместе с Государственной дорожной полицией в Баку 150 сотрудников патрульно-постовой службы обеспечили нормальное движение.

Была усилена охрана объектов государственной важности, территорий размещения дипломатических корпусов.

«Каких-либо тяжких преступлений 3 июля совершено не было. Сегодня ситуация в нашей стране полностью находится под контролем. В ряде случаев бывают призывы к провокациям, но, господин Президент, мы выявляем этих людей, и в рамках закона продолжается принятие мер в отношении данных лиц», - подчеркнул Р.Усубов.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев сообщил, что в больницах страны работали генераторы, оказывалась медицинская помощь.

«В Баку в полном составе работали хирургические, операционные блоки, реанимация. За эти два дня (3-4 июля) в связи с данной проблемой не было ни одного случая смерти. Скорая помощь работала в полную силу. Зарегистрировано 2130 вызовов. Из них 220 человек помещены в больницы, им оказана помощь в полном объеме. Перед каждой станцией метро была закреплена машина скорой помощи. За помощью обратились всего 19 человек и то из-за нервного перенапряжения. 6 человек находятся в больницах.

Выступивший затем глава ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов сообщил, что после прекращения подачи энергии был сначала установлен режим экономной подачи резервных вод.

Там, где не было необходимости в насосной станции, вода подается самотеком. Для подачи воды в другие места привлечены машины-водовозы МЧС и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и собственные машины, а также водовозы частных предпринимателей.

«В настоящее время подача воды из источников полностью восстановлена. Водой обеспечены 92-93% Баку (данные на вечер 4 июля). Наши ресурсы в водохранилищах составляют 45-50%. В утренние часы 5 июля мы выйдем на полномасштабный режим работы», - отметил глава «Азерсу».

Председатель ОАО «Азеришыг» Балабаба Рзаев заявил, что в настоящее время Баку обеспечен электроэнергией на 100%, пригородные территории – на 90%, регионы – на 85-90%.

«Первое отключение энергоснабжения страны длилось примерно 2 часа 40-50 минут. А второе – 30 минут. Полученные из России первые 100 мегаватт были поданы по Абшеронской линии, это позволило обеспечить все больницы, систему канализации и водоснабжения, все жизненно важные объекты, метро, аэропорт», - сообщил Б.Рзаев.

Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов сообщил, что ночью 2 июля остановились находившиеся в движении 18 пассажирских поездов – 9 - на станциях и 9 – в тоннелях. Остановились эскалаторы и траволаторы, насосы вентиляционных шахт, капитальных, местных и водовыводящих установок. Примерно через полтора часа уровень воды в водовыводящих установках повысился. Уровень на станциях метро «Сахиль», «Низами» и «Насими» достиг критической отметки.

«Были приняты следующие меры: включен аварийный свет, питающийся от аккумуляторов. Для проведения эвакуационных операций в тоннелях были проинструктированы и отправлены в тоннели группы, состоящие из работников метрополитена, сотрудников министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям. Были эвакуированы пассажиры поездов, находившихся на станциях и в тоннелях. Всего было эвакуировано 154 человека. Пострадавших нет. Для выхода из ситуации вода из водовыводящих установок на станциях «Низами» и «Насими» самотеком была направлена в водовыводящие установки с относительно низким дебитом. В 14:10 после подачи высокого напряжения поезда на линиях были вывезены в депо. А в 5:25 поезда стали ходить в режиме нормального движения по утвержденному графику. 3-го числа в 18:47, когда подача электроэнергии повторно была прекращена, возникли те же последствия, на сей раз из-за часа пик были эвакуированы около 30 тысяч пассажиров. Сегодня, 4 июля, в 13:10 линии и станции метрополитена вновь приступили к деятельности по перевозке пассажиров», - сообщил З.Гусейнов.

Гендиректор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли сообщил, что количество автобусов в Баку увеличено со 1600 до 2100.

«Основные транспортные узлы, въезды и выезды города Баку обеспечены запасными автобусами, которые для удобства пассажиров по Вашему поручению работали бесплатно. Также на транспортных узлах с учетом жаркой погоды Бакинским транспортным агентством раздавались прохладительные напитки. Кроме того, в просветительской работе, на авторадио и социальных сетях был поднят вопрос чуткого отношения людей друг к другу на перекрестках, наши граждане, как Вы отметили, на высоком уровне выполнили свой гражданский долг в этой связи.

Во время аварии, как Вам известно, была прервана связь со светофорами и в Центре интеллектуального управления транспортом, однако после восстановления электроэнергии работа светофоров за короткий срок была восстановлена. Во время отсутствия света Государственная дорожная полиция оказывала поддержку и помощь на всех перекрестках», - сказал он.

Генеральный прокурор Закир Гаралов сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям «Нарушение правил пожарной безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

Совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям был подписан приказ и создана следственно-оперативная группа.

Следственно-оперативная группа осуществляет неотложные меры на месте происшествия. Произведен осмотр места происшествия, изъяты соответствующие документы, начались допросы, связанные с причинами произошедшего.

«По предварительным данным, тогда как на основании нормативных требований температура воды для охлаждения водородом корпуса генераторов станции должна составлять 12 градусов, из-за того, что общая охладительная система не соответствовала проекту, температура составляла 28,5 градуса. В свое время, в 1994 году, был разработан соответствующий проект, предусматривалось проложить канал под Мингячевирским водохранилищем. Это не было сделано. В такой ситуации напряжение понизилось, а ток увеличился. Также, несмотря на истечение срока эксплуатации трансформаторов напряжения, правила технической эксплуатации не соблюдались, и соответствующие ремонтно-восстановительные работы не проводились. При том, что на ТЭС ежегодно проводятся восстановительные работы, наши специалисты дают предварительные заключения о недостаточности данных восстановительных работ», - заявил З.Гаралов.

По его словам, не была обеспечена огнеупорная изоляция кабелей, не установлена система автоматической передачи информации о пожаре, не сооружена система водяного охлаждения 6 мазутных резервуаров.

«Все это привело к аварии. Мнение - «Азерэнержи» не выстроило до конца по стране службу релейной защиты… Соответствующие следственные мероприятия продолжаются, будет обеспечено принятие строгих мер», - сообщил генпрокурор.

Лада Евграшина