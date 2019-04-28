Карди Би выступила с концертом в Crystal Hall – ФОТО

В столице Азербайджана впервые состоялся сольный концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы, телевизионной и интернет-звезды Карди Би.

Выступление Карди Би прошло в Crystal Hall в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 – концерт американской рэперши стал завершающим мероприятием данной программы.

В ходе своего выступление Карди Би исполнила свои знаковые хиты, срывая оглушительные аплодисменты зала.

Напомним, что она является первой в истории рэпершей, получившей «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом» - премия была вручена звезде за пластинку «Invasion of Privacy», треки из которой сделали Карди Би звездой мирового уровня.

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В.Ф

Фото: Maltus