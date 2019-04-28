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Карди Би: «Азербайджан очень красивая страна» - ВИДЕО

Сегодня в 15:25 ~ 1 минута на чтение 580
Карди Би: «Азербайджан очень красивая страна» - ВИДЕО

В Баку прилетела всемирно известная американская хип-хоп исполнительница Карди Би.

По дороге из аэропорта в отель звезда сделала ряд публикаций в stories, в которых поделилась видами азербайджанской столицы и заявила следующее: "Очень красивая страна".

Также, певица, которая закроет развлекательную программу бакинского гоночного уикенда концертом в Crystal Hall,  отмечает прекрасный вид на город из номера ее отеля и восхищается красотой Азербайджана.

Отметим, что на страницу Карди Би в социальной сети Instagram подписано более 43.000.000 фолловеров.

Ф.В.

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