Карди Би: «Азербайджан очень красивая страна» - ВИДЕО

В Баку прилетела всемирно известная американская хип-хоп исполнительница Карди Би.

По дороге из аэропорта в отель звезда сделала ряд публикаций в stories, в которых поделилась видами азербайджанской столицы и заявила следующее: "Очень красивая страна".

Также, певица, которая закроет развлекательную программу бакинского гоночного уикенда концертом в Crystal Hall, отмечает прекрасный вид на город из номера ее отеля и восхищается красотой Азербайджана.

Отметим, что на страницу Карди Би в социальной сети Instagram подписано более 43.000.000 фолловеров.

Ф.В.