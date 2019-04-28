Звезда Голливуда Ченнинг Татум в Баку - ФОТО

В столицу Азербайджана на Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 прилетел всемирно известный актер Ченнинг Татум.

Звезда фильмов «Шаг вперед» и «Супер Майк» прибыл в Баку вместе со своей возлюбленной британской певицей Джесси Джей, концерт которой состоялся в рамках гоночного уикенда в Crystal Hall.

И если сам Ч.Татум пока не делает никаких публикаций из Баку на своей странице Instagram, то его звездная девушка поделилась снимком с актером в Stories.

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Ф.В.