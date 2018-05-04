Каким будет выступление AISEL на «Евровидении 2018»? - ФОТО – ВИДЕО

8 мая представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018» выступит в первом конкурсном полуфинале с песней «X my heart».

В Лиссабоне прошла вторая, завершающая перед евровидийным полуфиналом репетиция AISEL – напомним, что конкурсный номер для певицы ставит легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос – именно он является постановщиком номеров победителей «Евровидения» Елены Папаризу и Димы Билана, а также знаковых в истории конкурса номеров Ани Лорак, Фарида Мамедова и Сергея Лазарева.

В номере обыгрываются слова песни «X my heart» о пути, ведущем к луне, именно поэтому AISEL и ее танцоры появляются на сцене в белом – в первом полуфинале певица будет одета в белое боди и развевающуюся прозрачную белую накидку.

Каким будет выступление AISEL на «Евровидении 2018», можно увидеть на фото и видео, представленных ниже, – отметим, что в первом полуфинале AISEL выступит под номером 1.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Eurovision.tv