Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту поддержки теракта Юниса Сафарова и призыва к террору в соцсетях, к следствию подключена СГБ

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением по поводу распространения провокационной информации различными лицами в ряде интернет-СМИ после покушения Юниса Сафарова на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры АР Эльдар Султанов, в подобной информации содержались открытые призывы к насильственному изменению конституционного строя в Азербайджане, к террору и насильственному захвату власти. Умышленно ложная информация была направлена на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, нарушить общественно-политическое спокойствие, поддержать терроризм, породить недоверие к мерам, осуществляемым правительством, бросить тень на борьбу с преступностью, проводимую правоохранительными органами.

«По фактам открытых призывов к террору возбуждены уголовные дела по статье 214.2 («Терроризм, публичные призывы к террору»), а по фактам призыва к незаконным акциям протеста, насильственному изменению конституционного строя в Азербайджане и насильственному захвату власти - по статье 281.1 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания»).

Следствие по данным делам передано Службе государственной безопасности Азербайджана, проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления личностей обвиняемых и привлечения их к ответственности.

Кроме того, ответственные лица сайтов criminalaz.com и bastainfo.com, которые ранее два раза вызывались в Генпрокуратуру и предупреждались в связи с нарушением требований Закона «О средствах массовой информации», вновь умышленно нарушили требования этого закона и с 3 по 6 июля опубликовали ложную информацию, направленную на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, нарушить общественно-политическое спокойствие, породить недоверие к мерам, осуществляемым правительством, а также распространяли запрещенную информацию.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 313 («Служебный подлог»), следствие по делу поручено Бакинской городской прокуратуре.

Проведенное Генпрокуратурой разбирательство показало, что должностные лица сайтов topxeber.az и fia.az грубо нарушили требования Закона «О средствах массовой информации», умышленно распространяли лживую, необоснованную, направленную на сенсационность информацию. В связи с этим руководители сайтов были вызваны в Генпрокуратуру, где от них потребовали прекратить распространение подобной информации ради сенсации. Они также строго предупреждены, что, если в будущем распространяемая ими информация не будет уточняться у пресс-служб госструктур, к ним будут применяться более строгие меры, в том числе предусматривающие и уголовную ответственность.

По сайтам Bastainfo.com, criminalaz.com, topxeber.az и fia.az направлено обращение в Министерство транспорта, связи и высоких технологий в связи с ограничением доступа к ним и применением других ограничений.

Генеральная прокуратура Азербайджана вновь обращается к СМИ и к пользователям соцсетей (Facebook, Twitter, İnstagram и т.д.) с предупреждением соблюдать требования Закона «О средствах массовой информации».

Правоохранительные органы Азербайджана будут принимать самые строгие меры к тем лицам, которые пытаются ввести в заблуждение общественное мнение, нарушать общественно-политическое спокойствие, поддерживать терроризм, порождать недоверие к мерам, осуществляемым правительством, призывают к участию в незаконных акциях, к насильственному изменению конституционного строя в Азербайджане, насильственному захвату власти», - подчеркнул Э.Султанов.

Тимур Рзаев, И.А.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Генпрокуратура, СГБ и МВД обнародовали новые подробности покушения на главу исполнительной власти Гянджи – ОБНОВЛЕНО

СМИ: Покушение на мэра Гянджи было совершено сторонником осужденного гаджи Талеха Багирзаде

МВД разъяснило, откуда взялись травмы на теле Юниса Сафарова, совершившего покушение на главу ИВ Гянджи

Юнис Сафаров, стрелявший в главу ИВ Гянджи, проходил боевую подготовку в Сирии

МВД Азербайджана прокомментировало призывы провести акцию в поддержку террориста Юниса Сафарова