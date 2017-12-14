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Европарламент выступает за территориальную целостность всех стран Восточного партнерства

Сегодня в 10:35 ~ 1 минута на чтение 239
Европарламент выступает за территориальную целостность всех стран Восточного партнерства

В среду, 13 декабря, Европейский парламент принял ежегодную «Резолюцию по внешней политике и безопасности ЕС».

Как сообщает 1news.az, резолюция была подготовлена на основе ежегодного доклада председателя Комитета по международным отношениям Европарламента Дэвида Макаллистера.

В документе впервые подтверждается приверженность обязательствам Евросоюза по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ.

За принятие резолюции проголосовали 408, против – 132 депутата.

Следует отметить, что резолюция носит доктринальный характер и обязательна для учета при формировании внешней политики Европейского союза.

Восточное партнерство – проект Европейского союза, имеющий основной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.

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А.А.

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