Диляра Кязимова, Этибар Асадли и Сахиб Асадли презентовали проект «613», посвященный памяти жертв Ходжалинской трагедии – ВИДЕО

Прошло 26 лет со дня геноцида, учиненного армянами в азербайджанском городе Ходжалы.

Певица Диляра Кязимова, музыкант Этибар Асадли и ханенде Сахиб Асадли презентовали в Сети проект «613» (именно столько человек погибло во время геноцида в Ходжалы), посвященный памяти жертв Ходжалинской трагедии.

Нижеприведенный видеоролик «613» снят Романом Минаевым, продюсером проекта выступила Нигяр Мамедова.

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Прошло 26 лет со дня геноцида, учиненного армянами в азербайджанском городе Ходжалы

Феликс Вишневецкий, Г.Р.