Город, которого нет. Азербайджан отмечает День памяти жертв Ходжалы

Их было около 3000 - беспомощных людей, холодным февральским днем попавших во вражеское окружение и в спешной суматохе покидающих родной, но ставший страшным и окутанным запахом смерти, город.

Их было 613 – так и не сумевших выбраться из горящего кольца осады…

Город Ходжалы, расположенный в 12 километрах от Ханкенди, между дорогами Агдам-Шуша и Аскеран-Ханкенди, был одной из важных целей в захватнических планах армян. Его значение повышало и нахождение здесь аэропорта - единственного в Нагорном Карабахе. Армянские оккупанты стремились установить контроль над дорогой Аскеран-Ханкенди и захватить Ходжалинский аэропорт.

Армяне окружили город еще с октября 1991-го, когда закрыли все ведущие туда автомобильные дороги, прервав, таким образом, связь города с другими регионами Азербайджана. Штурму города предшествовал массированный обстрел, начавшийся еще вечером 25 февраля. Вспыхнул пожар, и к пяти часам утра 26 февраля город почти полностью был объят пламенем.

Оставшиеся в городе ходжалинцы тщетно пытались пробиться к Агдаму - ближайшему населенному пункту. Армянская военная машина безжалостно разбила их последнюю надежду.

На штурм Ходжалы было брошено 10 танков, 16 бронетранспортеров, 9 боевых машины пехоты, и личный состав расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии. Город был полностью сожжен и разрушен.

Но еще более чудовищным варварством стала расправа над беззащитными людьми – им отсекали головы, выкалывали глаза, сдирали кожу, заживо сжигали, скальпировали, искалывали животы беременным женщинам, измывались над телами погибших.

Жертвами кровавой резни стали 613 человек, в том числе:

- 63 ребенка

- 106 женщин

- 70 стариков.

В ходе массового убийства

- 8 семей были полностью истреблены

- 56 человек убиты под пытками

- в 27 семьях остался лишь 1 человек

- 25 детей потеряли обоих родителей

- 130 детей потеряли одного из родителей

- 230 семей потеряли кормильца

- 487 человек стали инвалидами, из них 76 - несовершеннолетних

- 1275 человек были взяты в плен

- 1165 заложников были освобождены

- о 150 человек до сих пор нет никаких сведений.

Это не просто цифры – это факты и доказательства одного из самых страшных преступлений в истории человечества, ставшего кульминационной точкой военной агрессии Армении против Азербайджана…

Позже следствием было доказано, что при штурме Ходжалы в 366-ом мотострелковом полке находились десятки армянских офицеров и прапорщиков.

2 марта 1992 года 336-й мотострелковый полк был переведен в грузинский город Вазиани, 10 марта - расформирован, а его личный состав и военная техника переведены в другие воинские части. Это было сделано для того чтобы замести следы участия в учиненном злодеянии - преследуя жителей, которым удалось бежать из окружения, данные вооруженные формирования убили в Ходжалы 111 жителей города.

Во время вывода полка из Ханкенди армянам незаконно были переданы 25 танков, 87 бронетранспортеров, 28 боевых машин пехоты, 45 систем пушечной артиллерии…

«Мы вышли в 7 вечера, шли через лес по направлению к Агдаму ... босиком ... питаясь снегом. Мой муж обморозил пальцы, а я – ноги. Многие умерли в лесу. Мы пробыли там долгое время и прошли долгий путь, прежде чем попали в плен. Со всех сторон нас окружал лес, и это многим помогло выжить.

Один из моих сыновей был убит. Другой сын был взят в заложники. Как-то его показали по телевизору, но с тех пор о нем больше не было известий.

Нас схватили и взяли в заложники в Аскеране ... в Аскеране нас было много... Женщин и мужчин разделили... Нас избивали ... на мужчин выливали мочу... их пытали, на них плевали, убивали, как животных... Нас держали в переполненной женщинами комнате, ненамного больше этой... Они угрожали сжечь нас заживо... Нас обменивали на тела и пленных – один командир за пятьдесят заложников... Моего мужа избили, он умер по дороге назад... Никого так не убивали, как людей из Ходжалы. Я все еще жива, но потеряла двух сыновей.

[…] Армяне начали неожиданно: Ходжалы, Аскеран, Агдам, их дети бросали камни. Мы отдали армянам сумки для Новруз (со сладостями и т. д.); кто мог представить, что произойдет?

Когда мы бежали из Агдама, мы открыли дверь для домашней птицы и насыпали пшеницу, чтобы куры не умерли... Многие, кто убежал, умерли от стресса - многие болезни были вызваны стрессом», - жительница Ходжалы Хумай Аббасова (из книги «Ходжалинский свидетель военного преступления - Армения на скамье подсудимых», издательство Ithaca Press. Лондон, 2014 г.)

«[…] Те из нас, кому удалось убежать, добрались до села Шелли; некоторые вернулись в лес, чтобы помочь другим, но многие были взяты в заложники. (В Шелли)… было много раненых, некоторые умерли от стресса. Люди оплакивали тех, кто пропал без вести; вокруг нас умирали люди.

Я ушла в тапочках, но когда мы сошли с асфальтированной дороги и вошли в лес, я бросила тапочки, и идти стало легче. Вся моя одежда была порвана, когда мы дошли до Шелли, и я чувствовала слабость.

Физул Рустамов помог нам добраться до села, а потом с несколькими юношами вернулся в лес, чтобы помочь другим. Он смотрел в глаза смерти без страха. Его убили. Он – национальный герой.

Были убиты целые семьи. Чудо, что мы выжили. Мы видели столько тел», - жительница Ходжалы Фазиле Гасанова, (из книги «Ходжалинский свидетель военного преступления - Армения на скамье подсудимых», издательство Ithaca Press. Лондон, 2014 г.)

«Армяне захватили Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Они жгли дома, убивали невинных людей. Мы едва успели убежать в лес и пробыли там пять дней. Было очень холодно. Мы просто закоченели от холода. В таком состоянии нас взяли в плен и продержали несколько дней…Потом обменяли. В Аскеране нас сильно избивали дубинками. Армяне забрали у меня кольцо, бусы, серьги и деньги. Из-за полученных ран у меня теперь часто болит голова, бывают нервные срывы», - жительница Ходжалы Эльмира Велиева (из материалов следствия).

«[…] Там такие люди были... Я знаю женщину, на глазах у которой убили троих ее детей. Там такое происходило, даже говорить невозможно…

Мы вышли вперед, чтобы создать живой щит и не дать армянам пройти. А когда добрался до Агдама, жену там не нашел. Мне сказали, она осталась в Ходжалы. И я вернулся. Шел пешком 3-4 километра.

Нашел ее и еще нескольких человек, и мы пошли обратно в Агдам. Оставалось где-то 500 метров, и тут мы увидели армян. И как назло патроны кончились. Жену настигла армянская пуля. Те, кто был с нами, начали отходить, они просили меня пойти с ними, а я не мог. Не мог оставить ее там. Я хотел умереть…

Когда понял, что меня возьмут в плен, сломал оружие, чтобы оно не попало в руки врагов. Несколько раз было, армяне думали, что я мертв. Мы были настолько истерзаны, что не могли пошевелиться. Однажды нас в беспамятстве даже сложили друг на друга, думали – уже мертвы.

Каким-то образом они узнали, что я гитарист и играю «Гарабаг шикестеси». Они стали ломать мне пальцы, выдернули ногти, потом стали прижигать руки. Они говорили: «Даже если выживешь, играть никогда больше не сможешь». Боль была невыносимая...

Я все время благодарил Бога, и парень, сидящий рядом, спрашивает: «За что ты благодаришь Бога?» «За то, что здесь нет моей матери и сестры», - ответил я.

В плену со мной было еще несколько наших, нас постоянно избивали. Там был старик, Мамед. Он страшно ослаб и постоянно просил пить. Когда зашел армянин, я сказал ему: «Дай старику воды». Он сильно ударил меня, а потом сказал: «Хорошо, мы дадим ему воды, но за это изобьем тебя. Я согласился, меня вывели и стали избивать дубинками. Но старика напоили. А потом Мамед умер.

Там, в плену я поседел за одну ночь. Я лежал, было ужасно холодно, но я не мог даже поднять руки, чтобы хоть немного согреть ими тело… Закрыл глаза, и услышал какой-то звук. Открыл их, и вижу, над головой стоит на меня благообразный старец в белом одеянии. Какое-то время он смотрел на меня, а потом сказал: «Не бойся, ты вернешься к тем, кто тебя ждет». Наутро меня обменяли», - ходжалинец Валех Гусейнов (из интервью 1news.az).

«…Войдя в город, танки и БТРы начали стрелять по домам, давить людей. За российскими солдатами следовали армянские боевики. Я взял своего пятилетнего внука, четырнадцать тысяч рублей и побежал к лесу. Я снял с себя одежду и завернул в нее ребенка, чтобы он не умер от холода. Но это не помогло. Вместе с ребенком мне пришлось спрятаться в снегу.

Утром я понял, что ребенок такого холода не выдержит, и пошел к ближайшей деревне Нахчыванлы, где нас и схватили вооруженные армяне. Я умолял их забрать деньги, но ради ребенка пропустить нас в Агдам. Но они в ответ лишь избили меня, ограбили и повели к командиру. Тот велел запереть нас на ферме, где уже томились азербайджанские женщины и дети. Нас продержали там четыре дня без еды и питья. Их зверствам не было конца и края. Но когда через четыре дня меня с внуком переправили в Аскеран, увиденное оказалось еще более ужасным.

Иностранные наемники вырвали мне ногти на ногах. Кто-то из них пинал меня ногами в лицо. После этих мучений меня обменяли на каких-то армян. А внука моего забрали. Что сталось с женой и дочкой я не знаю…», - ходжалинец Джамиль Джумшуд Мамедов (из материалов следствия).

«До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип» - президент Армении Серж Саргсян (из интервью Тому де Ваалу, «Черный сад», ВВС)...

Ф.Багирова

При подготовке материала использованы данные из открытых источников.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.