Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего леденящего душу взгляда – ФОТО – ВИДЕО

Исполнивший роль Брана Старка в культовом сериале «Игра престолов» британский актер Айзек Хемпстед-Райт стал гостем шоу Джимми Киммела.

А.Хемпстед-Райт начал сниматься в проекте канала HBO, когда ему было 11 лет – его персонаж Бран Старк прожил экранную жизнь на протяжении всех семи сезонов, став ключевым персонажем заключительного сезона.

На протяжении всех семи сезонов неизменным для Брана Старка оставался пронзительный и леденящий душу взгляд Трёхглазого ворона – о секрете своего жуткого взгляда актер заявил в шоу Джимми Киммела следующее: «У меня сам по себе неплохо выходит такой интенсивный взгляд, но помогает ещё и то, что я абсолютно слеп на съёмочной площадке. В кадре у меня нет очков или контактных линз».

Также актер отметил, что его коллега по съемочной площадке Софи Тернер (Санса Старк) однажды заявила, что он смотрит «прямо в душу», на что А.Хемпстед-Райт ответил: «Я просто не вижу тебя, вот почему».

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Twitter by @JimmyKimmelLive