Сериал «Игра престолов» поставил новый рекорд - ВИДЕО

Первую серию восьмого сезона культового фэнтези сериала «Игра престолов» посмотрело рекордное количество американцев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters, около 17,4 миллиона зрителей в США посмотрели первый эпизод финального сезона сериала, что стало рекордной аудиторией для данного проекта за время его существования.

Помимо этого, стартовому эпизоду посвящено более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.

Напомним, что премьера финального сезона сериала состоялась на телеканале HBO 14 апреля, а 21 апреля на экраны выйдет второй эпизод, интригующий трейлер которого представлен для просмотра ниже.

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В.Ф, Г.Р.