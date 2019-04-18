Звезда «Игры престолов» призналась в мыслях о самоубийстве из-за травли в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Звезда культового фэнтези сериала «Игра престолов», исполнительница роли Сансы Старк актриса Софи Тернер дала откровенное интервью психологу Филу Макгроу в рамках его программы «Доктор Фил».

Как оказалось, 22-летняя звезда «Игры престолов» С.Тернер страдает тяжелой формой депрессии, причина которой – негативные комментарии пользователей социальных сетей, в данный момент актриса, депрессия которой началась в 17 лет, проходит терапию и принимает антидепрессанты.

«Сегодня для меня настоящий вызов выбраться из постели, выйти из дома. Я пытаюсь научиться любить себя. Это странно. Не могу сказать, что я была в какой-то жуткой депрессии, когда была младше, но я постоянно думала о суициде. Даже не знаю, почему именно. Возможно, я видела в этом своеобразное очарование, но, да, я думала об этом часто. Даже представить не могла, что буду проходить через это», - рассказывает С.Тернер в программе «Доктор Фил».

Пользователи социальных сетей часто писали в комментариях «Санса потолстела», «Сансе надо худеть» и «Санса - толстуха», актрисе было сложно читать подобные высказывания: «Плюс ко всему у меня была проблемная кожа – я была тинейджером, и это нормально, но я получала массу комментариев на эту тему. Все обсуждали мою кожу, мой вес и насколько я хорошая актриса. И я просто поверила во все это. Согласилась со всем и сказала себе: «Да, я прыщавая. Я толстая. Я бездарная». Я просила костюмеров потуже затягивать мне корсет. Начала себя стесняться».

С.Тернер рассказала, что у нее пропала мотивация делать что-либо или выходить куда-либо: «Даже в отношении моих друзей: мне не хотелось их видеть, гулять с ними и есть с ними. Я просто плакала, плакала и плакала. Я пыталась собраться, чтобы куда-то выйти, но меня снова начинали одолевать мысли: «Я не могу этого сделать. Я не могу никуда пойти. Нет ничего, что мне хотелось бы сделать».

Своими проблемами актриса решила не делиться с родителями, которые узнали о переживаниях дочери только когда обнаружили, что она принимает антидепрессанты: «Мне пришлось во всем признаться. Сегодня я чувствую себя намного лучше, прохожу лечение, принимаю таблетки, и могу сказать, что теперь люблю себя».

Огромную роль в принятии себя сыграл жених С.Тернер музыкант Джо Джонас: «Временами мне казалось, что я вообще не люблю себя. Но сейчас я рядом с тем, кто помогает мне понять, сколько всего хорошего есть во мне. Когда есть человек, который каждый день говорит тебе о своей любви, ты начинаешь любить себя больше».

Отметим, что Софи Тернер в данный момент взяла перерыв в карьере, чтобы решить свои проблемы с психическим здоровьем.

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В.Ф, Г.Р.