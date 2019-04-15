Зима пришла: интригующий тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов» - ВИДЕО

Телеканал HBO опубликовал тизер второго эпизода заключительного восьмого сезона культового сериала «Игра престолов».

14 апреля на HBO стартовал заключительный сезон «Игры престолов», по итогам которого станет известно, кто в итоге займет Железный трон, на который претендуют Старки, Ланнистеры и Таргариены.

Восьмой сезон будет состоять из 6 серий, и интригующий тизер второго эпизода уже доступен в Сети – судя по ролику, представленному для просмотра ниже, в Винтерфелл прибывает убийца отца Дейенерис Таргариен Джейме Ланнистер…

Второй эпизод «Игры престолов» будет показан на HBO 21 апреля.

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В.Ф, Г.Р.